JO1『SUMMER SONIC 2024』東京公演の模様 (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved

グローバルボーイズグループ・JO1が、国内最大級の音楽フェス『SUMMER SONIC 2024』に初出演。8月17日大阪・万博記念公園、18日千葉・幕張メッセで熱いパフォーマンスを繰り広げた。これまでグループのワンマンツアーではバンドの生演奏と共にパフォーマンスを披露してきたJO1だが、夏フェスへバンドを引き連れて出演するのは今回が初めて。全11曲をバンド編成ならではの構成やアレンジで駆け抜け、JO1の真骨頂であるライブパフォーマンスで魅了した。

『SUMMER SONIC 2024』1日目はブラックのハードな衣装で揃え、2日目は赤と白を基調とした衣装でメンバーがステージに現れると、まずはサングラスを掛けた白岩瑠姫が「Are you ready? Make some noise!! We are JO1!」と観客を煽る。普段はクールに振る舞う白岩の野太い声に、序盤から並々ならぬ気合いが滲みでる。

華々しく1曲目を飾ったのは、川西拓実が作詞作曲を手がけた「HAPPY UNBIRTHDAY」。観客はファンクなビートに合わせて、さっそく体を揺らす。「OH-EH-OH」ではメンバーの逞しい魅力に悲鳴が起こり、そのまま間髪いれずに「SuperCali」「Trigger」のメ ドレーへ。さらに大きな歓声に包まれると、「SuperCali」では四つ打ちのダンサブルなパートを2連続で畳み掛けて観客を踊らせ、前半から攻めの姿勢を全開で見せていく。

さらに、阪神タイガース「VICTORY DISCO」とのコ ラボ楽曲「Test Drive」でオーディエンスと声を合わせて一体となり、世界的DJとして活躍するR3HABがプロデュー スを手がけた「Eyes On Me (feat.R3HAB)」では、音に乗せて自由に踊り狂うメンバーに乗せられるように会場もヒートアップ。静と動のコントラストを巧みに見せ、ステージを掌握。

MCでは、観客と一緒に乾杯して自然に水分補給を促す、JO1らしい和やかな場面も。そして中盤では、今回の セットリスト中唯一のバラード曲として、川西拓実、木全翔也、金城碧海が出演している映画『逃走中 THE MOVIE』の主題歌「Believe in You」をしっとりと歌い上げた。歌唱前には金城が、「もし何かチャレンジするときに踏み出す力がなかったら、ぜひJO1のもとへ遊びに来てください。絶対損はさせないです。皆さんのことを誰より幸せにします」と真摯に思いを伝えた。

河野純喜の「サマソニ、愛してるぜ!」という叫びと共に突入した後半戦でもアッパーチューンを連発。ロングヒット を記録している「Love seeker」では、会場のファンたちによる掛け声にメンバーも押し上げられ、ダンスや歌にアレンジを加えながら大盛り上がり。どんどん畳みかける熱いパフォーマンスと、重低音の響くサウンド、そして聴衆に有無を言わさないかのように巻き込んでいくライブ力に、気づけば会場の奥のほうまで集まった観客が手をあげて大熱狂。

続く「Walk It Like I Talk It」では豆原一成が「いくぞー!」と叫ぶと全身をフルに使った魂のダンスで魅了。 Stray Kidsの提供曲にJO1メンバーが歌詞を乗せた「YOLO-konde」では、ステージの端から端まで広がったメン バーに呼応するように観客がジャンプし、会場のボルテージは最高潮に。そして最後は、JO1がカバーリリースをしている「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント (JO1 ver.)」で会場全体を揺らし、怒涛のライブを締めくくった。

メンバーの自己紹介を挟まないほどMCを最小限にし、大ボリュームの全11曲を届けたJO1。灼熱の中、気迫あふれるパフォーマンスは無尽蔵のスタミナを感じさせるフェス仕様のステージで、幅広い音楽ファンの心を掴んだ。 JO1としては今年初の夏フェスの舞台となった「SUMMER SONIC 2024」を圧巻のパフォーマンスで締めくくり、9月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」「KCON GERMANY 2024」など、国内外の大型フェスへの出演も控えている。

また、10月2日には9TH SINGLE『WHERE DO WE GO』をリリースすることが決定し、11月からは全国 4都市・全14公演をまわる今年初のライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』を開催する。▼『SUMMER SONIC 2024』 JO1 セットリストM1.HAPPY UNBIRTHDAYM2.OH-EH-OHM3.SuperCaliM4.TriggerM5.Test DriveM6.Eyes On Me (feat.R3HAB) M7.Believe in YouM8.Love seekerM9.Walk It Like I Talk It M10.YOLO-kondeM11.WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント(JO1 ver.)