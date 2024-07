米テキサス州でUber運転手をしている男性は今年1月、いつも通りに乗客を乗せ、他愛もない会話をしながら車を走らせていた。すると乗客から「君を知っていると思う」と言われ、運転手が眉をしかめながら後ろを振り返ると、この乗客は20年以上前に一緒の場所で働き、仲が良かった同僚だったという。運転手がこの時の車載カメラの映像をSNSで公開すると、「声のトーンが変わる瞬間が最高」といった声が寄せられている。米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。

米テキサス州ダラス市でUber運転手として働くダニー・ブラントンさん(Danny Blanton、51)は先月19日、自身のTikTokに動画を公開した。車内の様子を捉えた車載カメラの映像には、画面左下に1月19日午前10時と表示されている。運転席に座るダニーさんは、「ジョンさんですか?」とUberを呼んだ本人であることを確認しながら男性を乗せ、目的地であるダラス市の病院「UTサウスウェスタン・メディカル・センター」へ向かった。運転中に他愛もない会話をしていたところ、後部座席にいた男性が、バックミラー越しにサングラスをかけたダニーさんの顔を何度も確認し始めた。そして男性は「お名前なんでしたっけ?」とダニーさんに尋ね、「ダニーですよ」と返事を聞くと「君を知っていると思うな。私のこと分からないかい?」と質問した。これを聞いたダニーさんは、バックミラーで男性の顔を確認した。さらに後ろを振り返って凝視し、ここで気付いた。ダニーさんが乗せていたのは、20年以上前にナイトクラブで一緒に働いていた元同僚、ジョン・ジョンソンさん(John Johnson、60)だったのだ。ダニーさんは「おい! 嘘だろ!?」と言いつつも満面の笑みを見せ、車を停めてジョンさんと力強く握手を交わした。動画はここで終わっているが、後日投稿された動画には、車内で昔話に花を咲かせたり、ダニーさんが今でも連絡を取っている共通の友人にテレビ電話をかけ、一緒に再会を喜ぶ様子が映っていた。ダニーさんは普段、アプリで配車の依頼が入っても、依頼者の顔を確認することはないという。しかしその日、なんとなく依頼者の顔を見た時にどこか見覚えがあると感じていた。ただ、ダニーさんはダラス市ではなく同州メスキート市出身だったことから「ここに知り合いはいないし、そんなはずはない」と思い直したそうだ。一方、ジョンさんは「運転手が私の名前を呼んだ時、非常に聞き覚えのある声だと思ったんです」と明かしており、車に乗ってすぐに気づいたという。2人は当時、ダニーさんはバーテンダーとして、ジョンさんは警備員として、ダラス市内のナイトクラブ「Phenomenon」で働いていた。互いの印象を、「ジョンはマイペースで落ち着いた良い奴で、今まで会った人の中で最高の人でした」「ダニーは良い奴で、いつも一緒にいて仲良くしていたよ」と話す。職場では仲が良かったものの、プライベートで関わることは少なく、ジョンさんは「私とダニーのどちらが先に辞めたのかは覚えていないけれど、恐らく私が先に辞めたと思う。それからダニーに会うことはなかったんです」と説明している。2人は目的地の病院に着いた後、電話番号を交換して別れたという。のちにダニーさんがTikTokに動画を投稿すると、再生回数が1000万回を超えるほど反響を呼んだ。ユーザーからは、「これはいいね。思い出が一気に溢れただろうな」「なんて素敵な動画なの」「こっちまで嬉しくなっちゃうね」「友達と気付いて声のトーンが変わる瞬間が最高」といった声が寄せられている。なおダニーさんは、ジョンさんに知らせずに動画を投稿しており、この動画が話題になっていることに気付いたのはジョンさんの息子だった。ジョンさんは「『父さんとダニーがバズってるって、友達から電話があったんだ』と息子に聞いたんです。それからダニーに電話して、「動画を投稿したの?」と聞きましたよ」と話しており、動画の人気ぶりに驚いたという。2人は後日、お酒を酌み交わしながら、これまでの互いの人生について笑いながら語り合ったそうだ。ダニーさんは、動画の反響について「『気に入ったよ』などポジティブな声が届いており、多くの人が見てくれて、私もジョンも嬉しい限りです」と話している。