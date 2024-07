H1-KEY リイナ、コンビニにご満悦！日本での近況ショット公開…引き締まった腹筋にも注目

H1-KEYのリイナが、日本での近況を公開した。最近、H1-KEYの公式SNSに、「日本好き!!!」というコメントと共に、日本でのんびりとした時間を過ごしているリイナの姿が掲載された。写真で彼女は、クロップド丈のタンクトップにジーンズを合わせ、カジュアルながらもセクシーな魅力をアピールした。白い肌とはっきりとした腹筋で視線をひきつけた。H1-KEYは最近、アジアのファンと特別な時間を過ごしている。20日に中国・北京でファンサイン会を開催し、その後日本でのスケジュールをこなしている。

H1-KEYは6月に3rdミニアルバム「LOVE or HATE」を発売し、タイトル曲「Let It Burn」を通じて活発な活動を繰り広げた。「LOVE or HATE」は、H1-KEYが今年初めに発売した「H1-KEYnote」プロジェクト以来、約4ヶ月ぶりに発表したアルバムだ。彼女たちはワイルドな感性から暖かいムードの音楽まで、多彩な感性を披露し、限界のない音楽の幅を証明した。それだけでなく、H1-KEYは最近、グローバル音楽とポップ文化をリードするメディアNMEのデジタルカバーを飾り、グローバルな影響力を見せた。また、昨年「祭りのアイコン」として注目されたH1-KEYは、今年もフェスティバルのラブコールを受けて熱い人気を証明している。H1-KEYは今後、様々なステージとオン・オフラインのコンテンツを通じて、世界中のK-POPファンと会う予定だ。