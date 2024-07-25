ファミリー貸切のお部屋探し不動産店舗！浜商不動産「HAMASHO for family 北口店」

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浜商不動産は、貸切型のファミリー向けお部屋探し店舗「HAMASHO for family 北口店」を2024年8月1日(木)にオープンします。

 

浜商不動産「HAMASHO for family 北口店」

 

 

店舗名　： HAMASHO for family 北口店

開店日　： 2024年8月1日(木)

所在地　： 〒167-0042　東京都杉並区西荻北3-18-2

アクセス： JR中央線「西荻窪」駅　徒歩30秒

営業時間： 9:00〜18:00

定休日　： 水曜日

URL　　 ：
https://lp.hamasho-f.co.jp/hamashoforfamily

 

■「HAMASHO for family 北口店」の特徴

(1) 完全貸し切りでゆっくり物件探し可能

1ファミリー完全貸し切りの店舗となっており、専任のスタッフがお部屋を紹介します。

他のお客様への迷惑を心配する必要が無く、小さなお子様がいても安心です。

また、賃貸、売買、どちらのお部屋探しにも対応しています。

 

(2) キッズスペース完備

お子様も楽しく、一緒にお部屋探しができるようにキッズスペースも完備しました。

一緒に探し、飽きたら遊べるようになっており、パパママの目が届く同じ空間で遊べます。

 

(3) 充実の設備

子供用便器やベビーケアマット、ウォーターサーバーなどの用意もあり、幅広い年齢に対応しています。

人数制限や設備に関しては、公式サイトを確認してください。

URL：
https://lp.hamasho-f.co.jp/hamashoforfamily

 

西荻窪駅から徒歩30秒のロケーション

 

 

■OPENイベントを開催

7月27日(土)・28日(日)、8月3日(土)・4(日)に西荻窪駅前店でOPENイベントを開催します。

子供たちに人気の西荻窪のピンクの象「にしぞう」が登場、お菓子や雑貨がもらえるキャンペーンも展開されます。

(※雨天中止)

 

西荻窪非公式キャラクター にしぞう

 

【イベント開催概要】

HAMASHO for family北口店オープン記念イベント

開催日時：7月27日(土)・7月28日(日)9:30〜17:00

8月3日(土)・8月4日(日)9:30〜17:00

会場　　：浜商不動産駅前店、北口店(7月27日(土)、28日(日)のみ)

駅前店 〒167-0043　東京都杉並区西荻南3-9-7

北口店 〒167-0042　東京都杉並区西荻北3-18-2

アクセス：JR中央線「西荻窪」駅　徒歩30秒

参加費　：無料

来場予約：不要

主催　　：株式会社浜商不動産

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