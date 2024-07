ファミリー貸切のお部屋探し不動産店舗！浜商不動産「HAMASHO for family 北口店」

浜商不動産は、貸切型のファミリー向けお部屋探し店舗「HAMASHO for family 北口店」を2024年8月1日(木)にオープンします。

浜商不動産「HAMASHO for family 北口店」

店舗名 : HAMASHO for family 北口店

開店日 : 2024年8月1日(木)

所在地 : 〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-18-2

アクセス: JR中央線「西荻窪」駅 徒歩30秒

営業時間: 9:00〜18:00

定休日 : 水曜日

URL :

https://lp.hamasho-f.co.jp/hamashoforfamily

■「HAMASHO for family 北口店」の特徴

(1) 完全貸し切りでゆっくり物件探し可能

1ファミリー完全貸し切りの店舗となっており、専任のスタッフがお部屋を紹介します。

他のお客様への迷惑を心配する必要が無く、小さなお子様がいても安心です。

また、賃貸、売買、どちらのお部屋探しにも対応しています。

(2) キッズスペース完備

お子様も楽しく、一緒にお部屋探しができるようにキッズスペースも完備しました。

一緒に探し、飽きたら遊べるようになっており、パパママの目が届く同じ空間で遊べます。

(3) 充実の設備

子供用便器やベビーケアマット、ウォーターサーバーなどの用意もあり、幅広い年齢に対応しています。

人数制限や設備に関しては、公式サイトを確認してください。

URL:

https://lp.hamasho-f.co.jp/hamashoforfamily

西荻窪駅から徒歩30秒のロケーション

■OPENイベントを開催

7月27日(土)・28日(日)、8月3日(土)・4(日)に西荻窪駅前店でOPENイベントを開催します。

子供たちに人気の西荻窪のピンクの象「にしぞう」が登場、お菓子や雑貨がもらえるキャンペーンも展開されます。

(※雨天中止)

西荻窪非公式キャラクター にしぞう

【イベント開催概要】

HAMASHO for family北口店オープン記念イベント

開催日時:7月27日(土)・7月28日(日)9:30〜17:00

8月3日(土)・8月4日(日)9:30〜17:00

会場 :浜商不動産駅前店、北口店(7月27日(土)、28日(日)のみ)

駅前店 〒167-0043 東京都杉並区西荻南3-9-7

北口店 〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-18-2

アクセス:JR中央線「西荻窪」駅 徒歩30秒

参加費 :無料

来場予約:不要

主催 :株式会社浜商不動産

