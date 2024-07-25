ファミリー貸切のお部屋探し不動産店舗！浜商不動産「HAMASHO for family 北口店」
浜商不動産は、貸切型のファミリー向けお部屋探し店舗「HAMASHO for family 北口店」を2024年8月1日(木)にオープンします。
浜商不動産「HAMASHO for family 北口店」
店舗名 ： HAMASHO for family 北口店
開店日 ： 2024年8月1日(木)
所在地 ： 〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-18-2
アクセス： JR中央線「西荻窪」駅 徒歩30秒
営業時間： 9:00〜18:00
定休日 ： 水曜日
URL ：
https://lp.hamasho-f.co.jp/hamashoforfamily
■「HAMASHO for family 北口店」の特徴
(1) 完全貸し切りでゆっくり物件探し可能
1ファミリー完全貸し切りの店舗となっており、専任のスタッフがお部屋を紹介します。
他のお客様への迷惑を心配する必要が無く、小さなお子様がいても安心です。
また、賃貸、売買、どちらのお部屋探しにも対応しています。
(2) キッズスペース完備
お子様も楽しく、一緒にお部屋探しができるようにキッズスペースも完備しました。
一緒に探し、飽きたら遊べるようになっており、パパママの目が届く同じ空間で遊べます。
(3) 充実の設備
子供用便器やベビーケアマット、ウォーターサーバーなどの用意もあり、幅広い年齢に対応しています。
人数制限や設備に関しては、公式サイトを確認してください。
URL：
https://lp.hamasho-f.co.jp/hamashoforfamily
西荻窪駅から徒歩30秒のロケーション
■OPENイベントを開催
7月27日(土)・28日(日)、8月3日(土)・4(日)に西荻窪駅前店でOPENイベントを開催します。
子供たちに人気の西荻窪のピンクの象「にしぞう」が登場、お菓子や雑貨がもらえるキャンペーンも展開されます。
(※雨天中止)
西荻窪非公式キャラクター にしぞう
【イベント開催概要】
HAMASHO for family北口店オープン記念イベント
開催日時：7月27日(土)・7月28日(日)9:30〜17:00
8月3日(土)・8月4日(日)9:30〜17:00
会場 ：浜商不動産駅前店、北口店(7月27日(土)、28日(日)のみ)
駅前店 〒167-0043 東京都杉並区西荻南3-9-7
北口店 〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-18-2
アクセス：JR中央線「西荻窪」駅 徒歩30秒
参加費 ：無料
来場予約：不要
主催 ：株式会社浜商不動産
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