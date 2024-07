NEXZ、8月に初のPOPUP STOREを開催！ショーケースツアーは全公演ソールドアウトに

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZが、POPUP STOREを開催する。彼らは5月20日、世界中が切望するグローバルデビューを果たして早々、韓国・HANTEOチャートでは、NEXZ初の韓国リリース作「Ride the Vibe」がPhysical Album Chartのデイリー1位を獲得、ウィークリーも3位に。

デビュー曲「Ride the Vibe」のミュージックビデオは、平均年齢17.4歳の彼等だからこそ表現出来る青春群像劇であり、まるでショートフィルムさながらな“エモい”映像世界が大きな話題を呼び、公開3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成、現在3,200万回再生を突破している。そんな話題騒然のNEXZが来たる8月21日(水)、日本1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」をリリースし、いよいよ日本デビューを迎える。そして今回、破竹の勢いの彼等からまた嬉しいニュースが届いた。NEXZの日本初ショーケース・ツアー「NEXZ SHOWCASE 2024“Ride the Vibe”」が全公演ソールドアウトを記録した。NEXZ誕生のきっかけとなった「Nizi Project Season 2」オーディション期から現在に至るまでの彼等を感じられる内容であり、本公演で初披露のパフォーマンスも準備中のため、ファンの期待が高まっている。元々のステージプランに基づいたチケットは全公演完売したが、より多くの方にご覧頂くべくステージプランを再検討し、8月3日(土)・4日(日)のマリンメッセ福岡B館公演のみ若干数追加販売が決定。7月20日(土)21時から追加先着販売されている。更に、その嬉しいニュースと共に新たなトピックも飛び込んで来た。8月3日(土)から始まる「NEXZ SHOWCASE 2024“Ride the Vibe”」の開催、8月21日(水)の日本1st EPリリースを記念し、NEXZ初のPOPUP STORE「NEXZ SHOWCASE 2024“Ride the Vibe”POPUP STORE」がMIYASHITA PARKにオープンすることが決定。渋谷の新たなカルチャースポットであるMIYASHITA PARKに出店するというのも新時代を切り開くNEXZらしい選択だ。尚、POPUP STOREの開催は8月3日(土)から8月20日(火)までとなっており、POPUP STORE限定グッズも販売される。また、MIYASHITA PARK施設内では彼等の大型ポスター掲出も実施される。NEXZで満たされた特別な空間で過ごせるこの機会は必見だ。日本1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」を引っ提げ、日本デビューにチケット争奪戦の日本初ショーケース・ツアー、初のPOPUP STOREと初物づくしのNEXZ。日本デビューを目前に控える彼等が音楽シーンの台風の目となり、今年の夏を更に熱く盛り上げてくれることだろう。

■POPUP STORE概要

「NEXZ SHOWCASE 2024“Ride the Vibe”POPUP STORE」

期間:2024年8月3日(土)〜2024年8月20日(火)OPEN 11時 / CLOSE 21時

場所:東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1F



来店予約はこちら



<来店予約特典>

ご来店いただいたお客様に集合フォトカードをプレゼントいたします。

※特典はご予約者に対してご同行者1名までとなります。



※「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe” POPUP STORE」へのご来店には来店予約が必要となります。

※ご予約者1名に対してご同行者1名のご来店が可能です。(中学生未満のお客様は、ご家族1名のご予約で同伴者1名の枠を超えてご来店が可能です。確認のため身分証のご提示をお願いする場合があります。予めご了承ください。)

※ご予約のお買物時間は30分間となります。

※館内、会場近隣を含めお客様同士の商品の交換及び不特定多数の方が滞留する行為を禁止とさせていただきます。

※来店予約後、お客様のご都合により来店出来ない場合は、キャンセル処理をお願いいたします。



<FC会員抽選申込スケジュール>

申込期間:2024年7月19日(金)12時〜2024年7月21日(日)23時59分

当選発表:2024年7月25日(木)12時〜

※ファンクラブ及びモバイルファンクラブ会員のみ先行抽選申込受付可能となります。



<一般申込スケジュール>

申込期間:2024年7月28日(日)12時〜



※FC会員抽選受付にて応募枠が満枠となった時間帯は、一般申込が出来ません。予めご了承ください。

※先着での受付となります。

※期間内1アカウント1度のみ来場予約が可能となります。

※来店予約に空きがある場合は各枠入場時間1時間前まで申し込み可能です。



<大型ポスター掲出詳細>

NEXZメンバーの特大ビジュアルがMIYASHITA PARK施設内に登場! NEXZでいっぱいの特別な空間を是非お楽しみください。



〇掲出場所・期間

・MIYASHITA PARK South 3F FOOD HAL:2024年8月3日(土)〜2024年8月20日(火)

・MIYASHITA PARK North 2F&3F柱:2024年8月3日(土)〜2024年8月12日(月・休)



