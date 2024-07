ZEROBASEONE ジャン・ハオ、タイのコスメブランド「MISTINE」のモデルに抜擢…広告業界が注目

ZEROBASEONEのジャン・ハオが、グローバルビューティーブランドのモデルに相次いで抜擢され、人気の高さを証明している。タイの有名ビューティーブランド「MISTINE」は、最近ジャン・ハオのモデル起用を発表。ブランドと共に様々なコンテンツを順次公開し、関心を集めている。ブランドの関係者は「夢を叶えるために絶えず努力し、世界中のファンの支持を得ているジャン・ハオと、36年間“光”を研究し、持続的な革新を止めないブランドの哲学が一致し、モデルに起用した」と伝えた。

ジャン・ハオは最近、イギリスの有名ヘアブラシブランド「タングルティーザー」のモデルに抜擢されたことに続き、タイの有名ビューティーブランドのモデルにまで抜擢され、“広告界の新星“として活躍している。ジャン・ハオが所属しているZEROBASEONEは、今年5月にリリースした3rdミニアルバム「You had me at HELLO」が発売初日にミリオンセラーを達成。デビューアルバムから3作連続で初日にミリオンセラーを達成した初のK-POPグループになった。また、今月19日に開かれた「第3回青龍シリーズアワード」では、ジャン・ハオがソロで歌唱した「乗り換え恋愛3」のOST(挿入歌)「I WANNA KNOW」でOST人気賞を受賞し、注目を集めた。韓国を超えて世界中に活動の範囲を広げているZEROBASEONEは、9月20〜22日、ソウルを皮切りに、初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」を開催する。彼らはソウルに続き、シンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカオ、愛知、神奈川など8つの地域で計14回の公演を行う予定だ。※動画はクリックまたはタップで閲覧できます。