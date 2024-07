TWICE、7月19日放送の「Mステ」3時間半SPに出演決定！日本で新曲2曲をフル尺でテレビ初披露

TWICEが「ミュージックステーション」に登場する。番組公式サイトを通じて、7月19日(金)午後6時30分から放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション」にTWICEが生出演することが発表された。彼女たちは、7月17日にリリースする日本5thフルアルバムから「DIVE」と「Here I am」の2曲をフル尺でテレビ初パフォーマンスする。この日の放送は、超豪華3時間半SPとあって、TWICEのほかにもSnow Man、NEWS、Number_i、三代目 J SOUL BROTHERS、新しい学校のリーダーズ、Omoinotake、奥田民生、Toshl、Da-iCE、優里、ゆず、増田貴久(NEWS)×清水美依紗、椎名林檎と新しい学校のリーダーズ、TOMOO、ジュニア(サマステライブ)、打首獄門同好会など、華やかなアーティストラインナップで飾られる。さらに、一夜限りのディズニーSPステージも予定されており、期待を高めている。TWICEは、昨日(13日)と本日(14日)の大阪・ヤンマースタジアム長居を皮切りに、東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)、神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)にて「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催する。