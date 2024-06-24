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Apple might partner with Meta on AI | TechCrunch
https://techcrunch.com/2024/06/23/apple-might-partner-with-meta-on-ai/
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