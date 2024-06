【スマイルフェス2024】東京会場:6月22日、23日 開催会場: ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場:8月3日、4日 開催予定会場: 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料:無料

本日6月22日より開催中の「スマイルフェス2024」の近い1階には、グッドスマイルカンパニーのアクションフィギュアシリーズ「figma」の展示コーナーが設けられている。新作の中にはゲームに登場するキャラクターのfigmaも多数あり、初出展されるものもあった。ここではそれらゲームキャラクターを中心に紹介していきたい。なお、一部表記のあるもの以外は全て発売日、価格は未定となる。

いくつか並んだゲームキャラクターの中で目立つところにあったのが「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の「ガノンドロフ」と「ゼルダ」だ。後者のゼルダは試作原型が初出展。朽ちたマスターソードを手にした悲しげな表情のゼルダをフィギュア化している。一方のガノンドロフは彩色原型が出展。その大きさもあって、迫力満点だ。身に着けたアクセサリーや衣服の模様など、細部まで作り込まれていて、製品版が楽しみになる完成度である。現在予約受付中の同シリーズのリンクと並べてみたい。

「figma ゼルダ ティアーズ オブ ザ キングダムver.」

「figma ガノンドロフ ティアーズ オブ ザ キングダムver.

既にシリーズ展開されている「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」からは、「早瀬ユウカ」と「聖園ミカ」がラインナップ。後者はシリーズ初のロングスカートで、造形とともに可動がどこまでできるのかも注目しておきたいところ。

「figma 早瀬ユウカ」

「figma 聖園ミカ」

「勝利の女神:NIKKE」は、現在予約受付中の「アリス」とともに、「紅蓮」の試作品が出展された。トレードマークの巨大な角笠や武器の「花無十日紅」など、造形も凝っていて、これがアクションフィギュアとして動かせるのかと思うとワクワクする。

「figma アリス」。2025年2月発売予定、価格は11,800円

「figma 紅蓮」

その他、「メタルギアソリッド2」より「ソリッド・スネーク MGS2 ver. アップデートエディション」、「ELDEN RING」より「狼の戦鬼」と「霊馬・トレント」、「ゼノブレイド3」より「ユーニ」、「ウィッチャー3 ワイルドハント」より「ゲラルト」、「ペルソナ5」より「ジョーカー」など、ゲーム画面の中の姿に負けない造形が揃っている。週末に会場に行く人は、ぜひ推しキャラの姿をその目で見ていただきたい。

「figma ソリッド・スネーク MGS2 ver. アップデートエディション」

左は「figma 狼の戦鬼」(左)。2025年1月発売予定、価格は15,800円。右は「figma 霊馬・トレント」

「figma ユーニ」

「figma ゲラルト」

「figma ジョーカー」。2024年11月再販予定、価格は8,800円

「ディアブロIV」より「figma リリス」の商品化もパネルで発表された

