倉木麻衣が「名探偵コナン」テーマ曲など熱唱、サンシャインシティ噴水広場に約1000人

歌手の倉木麻衣(41歳)が6月21日、東京・池袋のサンシャインシティ内噴水広場にて、サンシャイン水族館とのコラボイベントのオープニングセレモニーに登壇。テーマソングを熱唱した。このイベントは、21日にスタートした、倉木とサンシャイン水族館のコラボによる、夜間限定「サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜」。

8月25日までの夏の期間、18時以降、夜のサンシャイン水族館に倉木がプロデュースする特別水槽が登場するほか、クラゲエリア「海月空感」の「クラゲパノラマ」水槽(横幅約14メートル)での「Secret of my heart」に合わせた癒しの照明演出(※8月1日より内容変更)、そして倉木がお気に入りの生き物を案内する音声ガイドやサンシャイン水族館の生き物たちをイメージして本人が描き下ろしたイラストを使用したオリジナルグッズの販売など、さまざまなコラボを展開する。倉木は、イベント初日に行われたオープニングセレモニーに登壇。今年デビュー25周年を迎えることをMCから伝えられると、平日の昼にも関わらず、B1の会場から3Fまでぎっしり集まった約1000人のファンから祝福の拍手が送られた。倉木にとってサンシャイン水族館は、小さい時にお母さんに連れられて行った初めての水族館という思い出深い場所。そんな大切な場所で、デビュー20周年の時から温めていたという“場所とのコラボレーション”企画の「大好きな水族館でヒーリングミュージックを届けたい」という想いが叶って心から嬉しいと語った。コラボなどについてのトーク後にはミニライブが行われ、「この曲で知っていただいた方もたくさんいると思います。長く愛していただいてありがとうございます」と、初めて「名探偵コナン」テーマソングを担当した「Secret of my heart」、そして初披露となる「サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜」テーマソング「Forever for you」、そして現在「名探偵コナン」エンディングテーマを担当している「You & I」を立て続けに披露した。「You & I」の歌唱前には、マイクスタンドの不調を「ギリギリでも大丈夫!ムリムリでも大丈夫!」とお茶目に乗り切り、曲を聴いていたらふと降りてきたという振りを集まったファンにレクチャー。ダンサーと共に披露しながら、観客の拍手を煽り大いに盛り上げた。倉木にとって久しぶりとなったフリースペースでのイベントに、倉木自身も集まったファンも笑顔で愛に包まれた空間に。2か月におよぶサンシャイン水族館とのコラボレーションを華々しくスタートさせた。