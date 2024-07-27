【パリ五輪】8月2日の注目競技日程・日本人＆注目選手情報まとめ
深夜1時台から体操女子個人総合決勝、3時台からは競泳の決勝種目が続々と開始する2日のパリ五輪。
夕方には柔道で女子78kg超級の素根輝や男子100kg超の斉藤立が登場し、勝ち抜いた場合は翌3日0時台の決勝戦へ進みます。
22時からはバドミントン混合ダブルス決勝がおこなわれる予定です。
翌3日3時台からは競泳男子50m自由形決勝や女子の200背泳ぎ決勝など決勝戦が続き、4時には陸上競技男子1000m決勝がおこなわれます。
気になる競技のチェックはお忘れなく！
＜8月2日の競技スケジュール＞※時間は競技開始予定時刻
・【16時00分】ビーチバレー女子 予選ラウンドプールE（長谷川暁子＆石井美樹）
・【17時54分】柔道女子78kg超級1回戦（素根輝）
・【18時00分】柔道男子100kg超級2回戦（斉藤立）
・【18時00分】バスケットボール男子予選ラウンド グループB 日本 vs ブラジル
・【18時00分】卓球男子シングルス準決勝
・【20時30分】卓球女子シングルス準決勝
・【22時00分】バドミントン混合ダブルス決勝
＜8月3日の競技スケジュール＞
・【00時00分】柔道女子78kg超級決勝
・【00時18分】柔道男子100kg超級決勝
・【02時00分】テニス 混合ダブルス決勝戦
・【02時00分】ハンドボール男子予選ラウンド グループA 日本 vs スロベニア
・【03時30分】競泳男子50m自由形決勝
・【03時36分】競泳女子200m背泳ぎ決勝
・【03時43分】競泳男子200m個人メドレー決勝
・【04時00分】バレーボール男子予選ラウンド プールC 日本 vs アメリカ合衆国
・【04時00分】陸上競技男子1000m決勝
・【04時22分】競泳女子200m個人メドレー準決勝
夕方には柔道で女子78kg超級の素根輝や男子100kg超の斉藤立が登場し、勝ち抜いた場合は翌3日0時台の決勝戦へ進みます。
22時からはバドミントン混合ダブルス決勝がおこなわれる予定です。
翌3日3時台からは競泳男子50m自由形決勝や女子の200背泳ぎ決勝など決勝戦が続き、4時には陸上競技男子1000m決勝がおこなわれます。
＜8月2日の競技スケジュール＞※時間は競技開始予定時刻
・【16時00分】ビーチバレー女子 予選ラウンドプールE（長谷川暁子＆石井美樹）
・【17時54分】柔道女子78kg超級1回戦（素根輝）
・【18時00分】柔道男子100kg超級2回戦（斉藤立）
・【18時00分】バスケットボール男子予選ラウンド グループB 日本 vs ブラジル
・【18時00分】卓球男子シングルス準決勝
・【20時30分】卓球女子シングルス準決勝
・【22時00分】バドミントン混合ダブルス決勝
＜8月3日の競技スケジュール＞
・【00時00分】柔道女子78kg超級決勝
・【00時18分】柔道男子100kg超級決勝
・【02時00分】テニス 混合ダブルス決勝戦
・【02時00分】ハンドボール男子予選ラウンド グループA 日本 vs スロベニア
・【03時30分】競泳男子50m自由形決勝
・【03時36分】競泳女子200m背泳ぎ決勝
・【03時43分】競泳男子200m個人メドレー決勝
・【04時00分】バレーボール男子予選ラウンド プールC 日本 vs アメリカ合衆国
・【04時00分】陸上競技男子1000m決勝
・【04時22分】競泳女子200m個人メドレー準決勝