深夜1時台から体操女子個人総合決勝、3時台からは競泳の決勝種目が続々と開始する2日のパリ五輪。夕方には柔道で女子78kg超級の素根輝や男子100kg超の斉藤立が登場し、勝ち抜いた場合は翌3日0時台の決勝戦へ進みます。22時からはバドミントン混合ダブルス決勝がおこなわれる予定です。翌3日3時台からは競泳男子50m自由形決勝や女子の200背泳ぎ決勝など決勝戦が続き、4時には陸上競技男子1000m決勝がおこなわれます。

気になる競技のチェックはお忘れなく!<8月2日の競技スケジュール>※時間は競技開始予定時刻・【16時00分】ビーチバレー女子 予選ラウンドプールE(長谷川暁子&石井美樹)・【17時54分】柔道女子78kg超級1回戦(素根輝)・【18時00分】柔道男子100kg超級2回戦(斉藤立)・【18時00分】バスケットボール男子予選ラウンド グループB 日本 vs ブラジル・【18時00分】卓球男子シングルス準決勝・【20時30分】卓球女子シングルス準決勝・【22時00分】バドミントン混合ダブルス決勝<8月3日の競技スケジュール>・【00時00分】柔道女子78kg超級決勝・【00時18分】柔道男子100kg超級決勝・【02時00分】テニス 混合ダブルス決勝戦・【02時00分】ハンドボール男子予選ラウンド グループA 日本 vs スロベニア・【03時30分】競泳男子50m自由形決勝・【03時36分】競泳女子200m背泳ぎ決勝・【03時43分】競泳男子200m個人メドレー決勝・【04時00分】バレーボール男子予選ラウンド プールC 日本 vs アメリカ合衆国・【04時00分】陸上競技男子1000m決勝・【04時22分】競泳女子200m個人メドレー準決勝