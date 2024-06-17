°ìÅÓ¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£Èà»á¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¹â¤ÊÃËÀ¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï
¸òºÝ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÓ¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤¬ÍýÁÛÅª¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¹â¤ÊÃËÀ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë
²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Èà»á¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¼þ¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¾Íè¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Æ½÷À¤È¸òºÝ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¸Ç¤¤¤â¤Î¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨½÷À¤«¤éÍ¶ÏÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÃÇ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¾ðÉ½¸½¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤
Æüº¢¤«¤é°¦¾ðÉ½¸½¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤ÃËÀ¤âÈà»á¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¿ÍÁ°¤Ç¤¢¤í¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¯¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¦¥½¤ä±£¤·¤´¤È¤ò¤·¤Ê¤¤
¥¦¥½¤ä±£¤·¤´¤È¤ò¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÏºÇ¹â¤ÎÈà»á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢½÷À¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¾®ÂÀ¸«¤¨¤¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤â²÷¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿ÃËÀ¤Ê¤éºÇ¹â¤ÎÈà»á¤Ë¤¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤òÃµ¤¹ºÝ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼À¿¼Â¡© ¤½¤ì¤È¤âÉâµ¤À¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Î¡ÖËÜÀ¤ò³Î¤«¤á¤ëÊýË¡¡×