【人妻の唇は缶チューハイの味がして 贅沢フルカラーストロング版(1)まるごと郡山結】6月19日 発売予定価格:1,100円

書影

講談社は、6月19日発売予定のマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして 贅沢フルカラーストロング版(1)まるごと郡山結」について、予約が殺到しているとして重版を決定した。

本書籍は、ヤンマガWebにて連載中のフルカラーマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」より、「お堅い叔母さん・郡山結」回をフルカラーで単行本化したもの。原作は多数のアダルト同人作品を手掛けるチンジャオ娘氏、作画は野上たま氏が手掛けている。

「もしも、人妻の"あの人"と、2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら......」という大人向けなコメディが描かれている。

重版記念イラスト

