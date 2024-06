SEVENTEEN ジョンハン＆ウォヌの新ユニット、1stシングル「THIS MAN」オーディオブックの予告映像を公開

SEVENTEENのジョンハン&ウォヌが「現実の中の非現実」を盛り込んだ1stシングル「THIS MAN」のストーリーの一部を公開した。彼らは本日(13日)0時、公式SNSとYouTubeチャンネルに1stシングルのオーディオブックの予告映像「Profile of THIS MAN' read by JxW」を掲載した。これは、2人の声で「THIS MAN」のキャラクターを説明するコンテンツだ。

ジョンハンはアルバムの中の「あの男」を「逃亡者」と紹介した。彼が大切なものを失った喪失感から抜け出すために夢の世界に向かったという。夢の世界で再現された大切な存在は、時間が経つほど曇ったり歪んだりし、ついに逃げる。“あの男”は消えた存在を探し、人々の夢を探り始める。ウォヌが説明する「あの男」はこれと似ているようで異なる。「彼は都市の観察者だ」という文章から始まる彼のナレーションは「(彼は)毎晩深く眠ることができず、浅い夢をさまよう人々に近づき、甘い眠りをプレゼントする」という。オーディオブックの予告映像によると、目が覚めた人たちが夢で見た「あの男」を記憶し始め、「THIS MAN」の存在が世の中に知れ渡る。映像の最後には2人の「THIS MAN」が向き合う話が予告され、好奇心を刺激した。ジョンハンとウォヌの魅力的な声も、アルバムへの期待を高めている。落ち着いたジョンハンの声と、やや低めのウォヌの声が耳を魅了する。17日に発売される「THIS MAN」は、全世界の人々が夢を通じて一人の男を目撃するという内容の都市伝説にインスピレーションを受け、ジョンハン&ウォヌだけのオリジナルストーリーで再解釈した作品だ。このアルバムにはタイトル曲「昨夜(Guitar by Park Joo Won)」をはじめ、ジョンハンのソロ曲「Beautiful Monster」、ウォヌのソロ曲「ゴミ箱」まで、全3曲が収録される。