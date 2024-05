入力してテキストに応じて高解像度の動画を出力する生成AI「Veo」を、Googleが「Google I/O 2024」で発表しました。Google I/O 2024: Introducing Veo and Imagen 3 generative AI toolshttps://blog.google/technology/ai/google-generative-ai-veo-imagen-3/

発表があったのは基調講演の33分53秒あたりから。Google DeepMindのデミス・ハサビス氏が解説しています。Google Keynote (Google I/O ‘24) - YouTubeGoogleによれば、Veoは自然言語と視覚的な意味情報を深く理解することにより、たとえば「タイムラプス」や「空撮映像」といったプロンプトを入力すれば、それぞれ意図したような映像を作成してくれるとのこと。映像の解像度は1080pで、1分を超える映像の出力も可能です。以下は「『Veo』が生成した動画」としてGoogleが公開した映像。いっさい手は加えていないそうです。Googleの動画生成AI「Veo」が生成した動画 - YouTube生成AIに興味を持ってGoogleに連絡を取ったという、俳優であり映画プロデューサーなどとしても活躍するドナルド・グローヴァー氏が、実際にVeoを使って作品作りに取り組んだという様子も公開されています。Filmmaking with Donald Glover and his creative studio, Gilga | Veo - YouTubeVeoの実現にあたっては、Generative Query Network(GQN)やDVD-GAN、Imagen-Video、Phenaki、WALT、VideoPoet、Lumiereといった、過去の生成動画AIモデル研究の成果が発揮されているとのこと。そしてさっそく、「Veo」を用いた動画生成ツール「VideoFX」と画像生成・編集ツール「ImageFX」、音楽制作ツールの「MusicFX」が公開されています。なお、責任を持ってツールや技術を開発するというGoogleのポリシーに従い、VideoFX、ImageFX、MusicFXで制作されたコンテンツにはSynthIDによる電子透かしが施されるとのことです。Labs: Sign up for VideoFX and see updates to MusicFX, ImageFXhttps://blog.google/technology/ai/google-labs-video-fx-generative-ai/VideoFX、ImageFX、MusicFXは「http://labs.google/」で試用可能です。