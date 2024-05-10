ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤Î¡ÖµÕ¸ú²Ì¡×¤Ê¤È¤êÊý¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤È¤êÆþ¤ìÊý¤È¤Ï
¡¡¥¨¥´¥ÞÌý¤ä¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢MCT¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌý¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌý¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡ÖµÕ¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÎÉ¼Á¤ÊÌý¡¢Àµ¤·¤¤¤È¤êÆþ¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìý¤Î¤È¤êÊý¤È¡¢Àµ¤·¤¤¤È¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¸úÇ½
¤³¤ó¤ÊÌý¤Î¤È¤êÊý¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¨¤´¤ÞÌý¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢MCT¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÄã²¼¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤êÆþ¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖµÕ¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì£Á¹½Á¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤âÌý¤ò¤«¤±¤ë
¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¦
£ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÌý¤À¤±¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë
1¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¤¼¤Ò¼¡¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¡¡Á£¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢»é¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»é¼Á¤ÎÎÌ¤ò¼é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æù¤äÆýÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¥¨¥´¥ÞÌý¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
»é¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ·ò¹¯¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìý¤ÏÂç¤µ¤¸1ÇÕ¤¢¤¿¤ê110kcal¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìý¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤ä¤»¤ë¡×¡Ö°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤È¤êÆþ¤ìÊý
ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡¢ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë»é¼Á¤ò¸º¤é¤¹
Ìý¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë»é¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤Ï¡¢¤Þ¤º¸º¤é¤·¤¿¤¤»é¼Á¤Ç¤¹¡£
Æù¤¬Ãæ¿´¤Î¿©»ö¤ä¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°û¤ßÊª¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»é¼Á¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÉÑÅÙ¤äÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¡¢»é¼Á¤Î¾¯¤Ê¤¤Æù¤äµû¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌý¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë
ÎÉ¼Á¤ÊÌý¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌý¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤È¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»é¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è¤òËÉ¤¤¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê»é¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¶á¤Å¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼êºî¤ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤äßÖ¤áÊª¤Ë»È¤¦Ìý¤Ê¤É¡¢¤Õ¤À¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌý¤òÎÉ¼Á¤Ê¤â¤Î¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÎÁÍý¤ä°û¤ßÊª¤Ëº®¤¼¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î»é¼Á¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÎÌ¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Á»é¼Á¤Î¼ïÎà¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¡Á
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤¤¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMCT¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤¤¡ÖË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤¬¼ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤¿¥«¥é¥À¤Ë¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ï¡¢¥¨¥´¥ÞÌý¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢ÀÄµû¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìý¤Ë¤Ï1¼ïÎà¤Î»éËÃ»À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»éËÃ»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Û¤ÉË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬²á¾ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤â¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡×¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2024Ç¯05·î09Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È