三つ子の本人たちに生まれた順番を打ち明けず、18歳の誕生日に出生順を伝えた 家族 が話題を呼んでいる。三つ子たちは誰が先で誰が後なのかずっと知りたがっていたが、両親はある思いから本人たちには伝えないまま子育てをしてきた。出生順を知った三つ子たちの大興奮の様子を捉えた動画が、TikTokで注目を集めていることを米ニュースメディア『TODAY』などが伝えた。生まれて初めて出生順を知ったのは、三つ子のライト・ヒルバートさん(Wright Hilbert)、ルーク・ヒルバートさん(Luke Hilbert)、ジェイニー・ヒルバートさん(Janie Hilbert)だ。きょうだいがいれば、自分が年上なのか、年下なのか気になるところだ。三つ子も当然のごとく知りたがったが、母親スチュアート・ヒルバートさん(Stewart Hilbert)と父親クレイ・ヒルバートさん(Clay Hilbert)は、3人が18歳の誕生日を迎えるまで秘密にすることにした。

秘密にしようと決めたのは、ある理由からだった。両親は米ニュースメディア『TODAY』のインタビューに応じ、三つ子より3歳年上で長男クレイトンさん(Clayton)の影響が大きかったと説明した。スチュアートさんは、「クレイトンは早熟な子で、規則に従順で何でも文字通りに受け取るような性格なのです」と明かす。そんな性格のクレイトンさんについて、スチュアートさんたちは「必ず一番上の子から哺乳瓶でミルクをあげるだろう」と確信していた。「クレイトンのルールで三つ子たちを縛りたくなかったので、『きっと楽しいし、秘密にしてみよう』となったのです。三つ子が長女や次男などの固定概念にとらわれることもなくなりますし」と、スチュアートさんは子どもたち全員に三つ子の生まれ順を秘密にした経緯を説明した。クレイさんは、「最初に生まれた順番を聞かれた時は、思わず話してしまいそうになりましたよ。出生順を秘密にするのは本当に楽しいですし、今思えば素晴らしいアイディアですよね」と話す。子どもたちが幼い頃は上手くごまかしてきたが、成長するにつれて出生順への興味も大きくなり、あの手この手で真実を知ろうとしたという。ジェイニーさんは、「どうしても生まれた順番を知りたかったので、両親に懇願しました。それでも教えてくれませんでしたけどね」と当時を振り返る。ジェイニーさんは小学校3、4年の頃に、友達と一緒に家の屋根裏部屋に忍び込み、出生順に関するものを発見しようとしたことがあったという。しかし両親はしっかりと隠していたため、手がかりは見つからなかった。そしてついに迎えた18歳の誕生日に、長い間知りたいと思い続けてきた出生順が伝えられた。一番に生まれたのはライトさん、次にルークさん、最後はジェイニーさんだった。自身が末っ子であると知ったジェイニーさんは、「この18年間、末っ子だけは絶対に嫌だと思っていましたね」と正直な気持ちを打ち明けた。ようやく自分たちの出生順を知った3人は、もう一つの事実に驚くこととなった。メッセージアプリで 家族 のグループチャットを作っているのだが、グループ名には自分たちの名前が生まれた順番に書かれていたのだ。これはクレイさんのアイディアだった。出生順の情報をどこに保管しておこうかと考えたクレイさんは、本人たちが見える場所に保管しようと決めたのだ。「答えが目の前にあったんだよと伝えた時は、本当に楽しかったですね」とクレイさんは笑う。母スチュアートさんは、3人のお腹の中でのポジションが、それぞれの性格に一致しているようだと話す。「ライトは一番下にいたんです。私はいつもライトのことを頼りがいがあって信頼できると思っています。みんなの安全を守る、門番のような存在でしたね。」「ルークは真ん中で斜めになっていました。ルークは毎晩お腹の中で向きを変えていたんです。下にいるライトと上にいるジェイニーの様子を確認しているようでした。これはとてもルークらしい行動です。ルークは広い心を持つ子で、きょうだいのためにベストを尽くす子なのです。」「一番上にいたジェイニーは、いつも私の胸郭を押していたので、お腹の中でちゃんと成長しているのを感じることができました。これも今のジェイニーの性格と一致しています。ジェイニーは車輪のようにくるくると絶えず動き回って、楽しく幸せなタイプで、私のお腹にいた時からまさにそんな感じだったのです。」18歳にして初めて出生順を知った3人だが、ジェイニーさんは「仲の良さは変わらない」として、こう話している。「私たちは絆で結ばれていますから、出生順を知ったことで私たちの関係性はそれほど変わらないと思います。私たちの関係はそれぞれ特別なものなのです。子ども時代を振り返ってみて、もし出生順を知っていたとしても、自然にそれぞれの役割になっていたのかなと考えるのは非常に面白いですね。」ジェイニーさんが、自身のTikTokに出生順を聞いた瞬間の三つ子の様子を捉えた動画を投稿すると、再生回数が2千万回を超えるほどの反響を呼んだ。コメント欄には、「それぞれどんな性格をしていたんだろう」「これは素敵なサプライズだ」「ルークは真ん中っ子らしい行動をしているね」「出生順を知る前の予想が気になる」などといった声が寄せられている。