「SHADOW OF THE ERDTREE」

バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは、両社が共同開発するアクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」のダウンロードコンテンツ(以降:DLC)「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」を2024年6月21日(金)に世界同時発売する。本コンテンツの舞台となるのは、エルデンリングのシンボルとも言える黄金樹が生まれた「影の地」。フィールドとダンジョンがシームレスにつながるこの地で自由度の高い冒険が繰り広げられる。

刺激に満ちた広大な世界

外見のカスタマイズに加え、武器や防具、魔法を自由に組み合わせることが可能

そして、プレイヤーには新たな強敵たちが立ちはだかる。追加された武器や魔法、戦技などをカスタマイズして、自分だけのキャラクターで強敵に挑もう。また本コンテンツでは、デミゴッドの一角で、いまだ謎の多いミケラにも焦点が当てられている。ミケラはなぜ「影の地」へと向かったのか。さまざまな思惑を持った登場人物たちのドラマとともに、狭間の地では語られることがなかった物語が明かされる。<プロローグ>影の地黄金樹の影に隠された地神たるマリカが、降り立った場所そして、謳われぬ戦い、粛清の地メスメルの火に焼かれた場所だから、ミケラは影の地に向かったその黄金の身体も、力も、宿命も全てを棄てたミケラは待つ約束の王をDLC版は全国の取扱店および各種プラットフォームのダウンロード販売ページにて予約を受付中。全エディションの特典として、ゲーム内で使用できるジェスチャー「ミケラのリング」が付いてくる。「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」ジャンル:アクションRPG発売日:2024年6月21日(金)対応プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY対応) /Steam(R)プレイ人数:1人〜4人 ※「闘技場」では最大6人での対戦に対応レーティング:CERO D(17歳以上対象)単体販売価格:4400円(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。