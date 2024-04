明るい部屋で寝ると太りやすくなるってホント！？【医師に教わる！健康習慣の新情報】

テレビを見ながら寝落ちしてするのは?

テレビを見ながらついつい寝落ちしてしまった……。真っ暗な部屋で眠れないから、電気をつけっぱなしで寝ている。そんな人はちょっと注意が必要かもしれません。実は、明るい部屋で寝ると太りやすいという話があるんです。詳しいお話を、医学博士の久保明先生に伺いました。アメリカの国立衛生研究所が行った調査によると、部屋の照明やテレビをつけたまま眠っていた女性は、真っ暗な部屋(常夜灯、窓からの外光を含む)で眠った女性と比べて、5年間で5kg以上体重が増加した割合が17%も高いことがわかりました。

詳しい因果関係はまだわかっていないようですが、夜間に人工的な光にさらされると、体内リズムに悪影響を与えるせいだと考えられています。当たり前のことですが、眠るときは暗くしたほうが睡眠の質も高まりますし、「テレビを見ながら寝落ちするのは危険」と心得ておきましょう。【出典】Yong-Moon MP, et al. Association of Exposure to Artificial Light at Night While Sleeping With Risk of Obesity in Women. JAMA Intern Med. 2019;179(8):l061-71.何気なく繰り返している生活習慣。思わぬリスクが潜んでいることも……。この機会に、生活習慣を見直してみてくださいね。久保明先生医学博士。日本臨床栄養協会理事長。人の老化度を科学的に測るエイジングドックを開発し、学会発表のほか、その結果に基づく運動・栄養・点滴療法などを実践。エイジング医学、スポーツ医学などの講演や企業のアドバイザーとしても活躍中。