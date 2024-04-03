[4.3 J2第8節](Cスタ)

※19:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 5 柳育崇

DF 18 田上大地

MF 10 田中雄大

MF 16 河野諒祐

MF 17 末吉塁

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 44 仙波大志

FW 9 グレイソン

控え

GK 1 堀田大暉

DF 15 本山遥

MF 25 吉尾虹樹

FW 8 ガブリエル・シャビエル

FW 11 太田龍之介

FW 29 齋藤恵太

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 和田拓也

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

MF 38 高橋利樹

FW 15 伊藤翔

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

MF 25 三田啓貴

MF 77 新井瑞希

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 20 村田透馬

監督

四方田修平