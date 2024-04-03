岡山vs横浜FC スタメン発表
[4.3 J2第8節](Cスタ)
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 18 田上大地
MF 10 田中雄大
MF 16 河野諒祐
MF 17 末吉塁
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 44 仙波大志
FW 9 グレイソン
控え
GK 1 堀田大暉
DF 15 本山遥
MF 25 吉尾虹樹
FW 8 ガブリエル・シャビエル
FW 11 太田龍之介
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 和田拓也
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 38 高橋利樹
FW 15 伊藤翔
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 18 田上大地
MF 10 田中雄大
MF 16 河野諒祐
MF 17 末吉塁
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 44 仙波大志
FW 9 グレイソン
控え
GK 1 堀田大暉
DF 15 本山遥
MF 25 吉尾虹樹
FW 8 ガブリエル・シャビエル
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 和田拓也
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 38 高橋利樹
FW 15 伊藤翔
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平