1年で70キロの減量に成功した イギリス 人女性が、 TikTok に投稿したビフォーアフターの動画に注目が集まっている。体重が135キロあった女性は腹部の垂れた皮膚を堂々と披露しており、「今の目標は余剰皮膚の切除手術」と前向きに語り、多くの人をインスパイアしている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。英ウェールズ南部スウォンジーに住むジェイド・モリッシーさん(Jade Morrissey、27)は、約135キロあった体重を1年間で70キロほど落とし、現在は約65キロを維持している。

ジェイドさんの体重が一気に増えたのは2022年、夫アダムさん(Adam、28)との赤ちゃんを妊娠7週で流産したことがきっかけで、自分を慰めるためにチョコレートやチップスなどを爆食いしたという。「あの頃はとてもつらくて。ひどく落ち込み、夜に中華料理をテイクアウトして食べた後、大きな容器に入ったアイスクリームを食べていたことがほとんどだった。『カロリーをどのくらい摂取していたのか』と考えると恐ろしくなるけど、自分の姿を鏡で見るのが嫌で仕方なかったわ」と語るジェイドさん。そのうち胃酸の逆流に苦しみ、歩くことが困難になり息切れを起こすようになった。そして複数の健康問題に悩むようになり、胃酸が逆流する原因を調べるための内視鏡検査を受けたことで減量を決意した。ジェイドさんは当時のことをこのように振り返る。「実は内視鏡検査の時、医師に『あなたの身体は大きすぎるため、麻酔をかけられない』と言われ、信じられない思いだった。そうして目が覚めたまま、口から胃カメラが挿入されてね。本当に怖くて、その時こう思い知らされたの。『 肥満 が私の人生に大きな影響を与えている』とね。」こうして2023年1月、ジェイドさんはジムに通うようになり、週1回はパーソナルトレーナーをつけて身体を鍛えた。また食生活をイチから見直し、健康を考慮した手作りの食事に切り替えた。現在は週6回をジムで過ごしているそうで、約1年で70キロの減量に成功。これまでの過程を TikTok を通して伝えている。そんなジェイドさんの現在の目標は「垂れ下がった余剰皮膚の切除手術をすること」だそうで、 TikTok では巨大な内臓のようにも見える垂れた皮膚を惜しみなく披露し、このように明かした。「今の私はまるで、お腹の周りにダンベルがついているようなの。それに余剰皮膚がある部位は汗をかきやすく、発疹ができてしまって。決して気持ちがいいものではないし、腰痛の原因にもなっているの。それにジムに行く時にはスポーツブラを3枚着用し、お腹の垂れた皮膚をレギンスの中に全部入れなくてはいけないのよ。」しかしながら、 イギリス の国民保健サービス(NHS)を利用して手術を受けるには、あと6キロ超の減量が必要で、手術の待ち期間は少なくとも4年と長い。また国外での手術はリスクが高いことから、国内の私立病院での手術を検討しており、費用は約190万円(1万ポンド)と決して安くない。そのため現在、クラウドファンディングサイト「GoFundMe」に専用ページを設けて約105万円(5500ポンド)を目標に寄付を募っており、次のように述べている。「私は70キロの減量に成功した自分を誇りに思っているの。そして自分に自信を持つためにも、余剰皮膚の切除という最後のハードルを越えようと頑張っているわ!」幸いなことに、夫のアダムさんはお腹周りの皮膚のことは全く気にしていないそうで、ジェイドさんは現在、夫と共通の趣味であるコスプレを“人目を気にすることなく”楽しんでいるという。なおジェイドさんの TikTok には、「本当によく頑張ったわね。あなたを誇りに思うわ」「インスピレーション!」「素晴らしい! 努力の結果だね」といったコメントが多数寄せられており、テックインサイト編集部からも応援メッセージを届けている。ちなみに2022年には、4年半で体重270キロ超から167キロ(370ポンド)の減量に成功した女性が、 TikTok で自身のありのままの姿を捉えたビフォーアフターの動画を披露し話題となっていた。画像は『Jade’s weightloss journey TikTok 「My journey」「The audio seemed so right for this」「I cant thankyou all enoigh for the support」「#everybody #weightloss」「If you could please share this would be amazing」』『The Sun 「DIET DILEMMA I lost 11st but was left with a huge tyre around my waist - now I’m asking strangers to give me £5k to get rid of it」(Credit: SWNS)』『Teresa Parent TikTok 「#weightloss #weightlosscheck」』『Kimberly TikTok 「GoFundMe」』『Cole Prochaska Weight loss & Health X「It’s very hard to share a shirtless picture」』『Chessie May TikTok 「Reply to @lidiasassy」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)