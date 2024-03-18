¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤Á¤¯¤ï¤Î´ÊÃ±¤ª¤«¤º2Áª¡ÚÍÈ¤²¤Ê¤¤°ëÉôÍÈ¤²¡¦¾Æ¤«¤Ê¤¤Æù´¬¤¡Û
¿·À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤òºî¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë½Õ¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤«¤º¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«Âó¤·¤¿¤¤¤«¤¿¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¡ª
²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ÇÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡ý¡£
º£²ó¤Ï¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î£²ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤¯¤ï¡Ä¡Ä4ËÜ¡ÊÌó90g¡Ë
ÀÄ¤Î¤ê¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Ò¹¥¤ß¤Ç¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡Ó¡Êº®¤¼¤ë¡Ë¡¡
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¾®ÇþÊ´¡¡¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ê1¡ËÀÚ¤Ã¤ÆÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹
¤Á¤¯¤ï¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ý¥êÂÞ¤Ë¤Á¤¯¤ï¤òÆþ¤ì¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸£±¤ò¤Õ¤êÆþ¤ì¤ë¡£ÂÞ¤Î¸ý¤ò¤«¤ë¤¯°®¤ê¡¢ÂÞ¤ò¾å²¼º¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢Ê´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¾Æ¤¯
Ä¾·ÂÌó20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¢¨¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸£±¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Á¤¯¤ï¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¡¢Á´ÂÎ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤ÇÎ¾ÌÌ¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¢¨Point¡ª°ëÊÕÍÈ¤²¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢Ìý¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÀÄ¤Î¤ê¤ò¤«¤é¤á¤ë
¤¹¤°¤ËÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ê¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£¹¥¤ß¤Ç¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
¤Á¤¯¤ï ¡Ä2ËÜ
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä 2Ëç(Ìó40g)
¡Ò¥½¡¼¥¹¤À¤ì¡Ó
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸£²
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸£²
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
ÀÄ¤Î¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¡Ê£±¡Ë¤Á¤¯¤ï¤ËÆÚÆù¤ò´¬¤¯
¤Á¤¯¤ï£±ËÜ¤ËÆÚÆù£±Ëç¤ò¤é¤»¤ó¾õ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤¹¤ë
Ä¾·Â£±£·Ñ¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®»®¤Ë¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¡Ê£±¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤á¤ë¡£Æù¤Î´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ»®¤ÎÃæ±û¤ò¤¢¤±¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê£¶£°£°W¡Ë¤Ç£²Ê¬£³£°ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤¿¤ì¤ò¤«¤é¤á¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ê¤Á¤¯¤ï¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ä¤¯¤í¡ª¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤Á¤¯¤ï¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ä¤¯¤í¡ª¡×¤¬£²·î£²£¶Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
²¼¤´¤·¤é¤¨ÉÔÍ×¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁËÉÙ¡¢²Á³Ê¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Î£³¿©ºà¡£
¤³¤Î£³¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤®¤Ã¤·¤ê£¸£µÅÀ½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤¯¤ï¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Ç¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤³¤ÎËÜ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄêÈÖ¤ÎÉûºÚ¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¡¢¤´ÈÓ¤â¤Î¤äÌÍ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤ó»È¤¤¿Ô¤¯¤»¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤«¤º¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«Âó¤·¤¿¤¤¤«¤¿¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¡ª
²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ÇÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡ý¡£
º£²ó¤Ï¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î£²ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÍÈ¤²¤Ê¤¤¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¤Á¤¯¤ï¡Ä¡Ä4ËÜ¡ÊÌó90g¡Ë
ÀÄ¤Î¤ê¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¾®ÇþÊ´¡¡¥µ¥é¥ÀÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÀÚ¤Ã¤ÆÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹
¤Á¤¯¤ï¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ý¥êÂÞ¤Ë¤Á¤¯¤ï¤òÆþ¤ì¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸£±¤ò¤Õ¤êÆþ¤ì¤ë¡£ÂÞ¤Î¸ý¤ò¤«¤ë¤¯°®¤ê¡¢ÂÞ¤ò¾å²¼º¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢Ê´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¾Æ¤¯
Ä¾·ÂÌó20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¢¨¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸£±¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Á¤¯¤ï¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¡¢Á´ÂÎ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤ÇÎ¾ÌÌ¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¢¨Point¡ª°ëÊÕÍÈ¤²¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢Ìý¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÀÄ¤Î¤ê¤ò¤«¤é¤á¤ë
¤¹¤°¤ËÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ê¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£¹¥¤ß¤Ç¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
¡Ø¤Á¤¯¤ï¤Î¥½¡¼¥¹Æù´¬¤¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê£±¿ÍÊ¬¡Ë
¤Á¤¯¤ï ¡Ä2ËÜ
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä 2Ëç(Ìó40g)
¡Ò¥½¡¼¥¹¤À¤ì¡Ó
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸£²
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸£²
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
ÀÄ¤Î¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¡Ê£±¡Ë¤Á¤¯¤ï¤ËÆÚÆù¤ò´¬¤¯
¤Á¤¯¤ï£±ËÜ¤ËÆÚÆù£±Ëç¤ò¤é¤»¤ó¾õ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤¹¤ë
Ä¾·Â£±£·Ñ¤Û¤É¤ÎÂÑÇ®»®¤Ë¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¡Ê£±¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤á¤ë¡£Æù¤Î´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ»®¤ÎÃæ±û¤ò¤¢¤±¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê£¶£°£°W¡Ë¤Ç£²Ê¬£³£°ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤¿¤ì¤ò¤«¤é¤á¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ê¤Á¤¯¤ï¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ä¤¯¤í¡ª¤è¤ê¡Ë
¡Ø¤Á¤¯¤ï¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ä¤¯¤í¡ª¡ÙÈ¯ÇäÃæ¡ª
¡Ö¤Á¤¯¤ï¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤Ä¤¯¤í¡ª¡×¤¬£²·î£²£¶Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
²¼¤´¤·¤é¤¨ÉÔÍ×¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁËÉÙ¡¢²Á³Ê¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Î£³¿©ºà¡£
¤³¤Î£³¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤®¤Ã¤·¤ê£¸£µÅÀ½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤¯¤ï¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Ç¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤³¤ÎËÜ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄêÈÖ¤ÎÉûºÚ¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¡¢¤´ÈÓ¤â¤Î¤äÌÍ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤ó»È¤¤¿Ô¤¯¤»¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª