É×ÉØ¤²¤ó¤«¤òÄÌÊó¤·¤¿£²£°Âå¤ÎÉ×ÉØÂáÊá¡¡¡ÖÌ±»öÉÔ²ðÆþ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊñÃú¤Ç¤Î¶¼Ç÷
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄÌÊó¤·¤¿£²£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÀèÆü¡¢ËÊ¿·Ù»¡½ð¤ËË½¹Ô¤ÈË½ÎÏ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏºÊ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àµ¿¤¤¡£½÷¤ÏÉ×¤ËÊñÃú¤ò¸þ¤±¡Ö²¿¤«¤·¤¿¤éÀµÅöËÉ±Ò¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÄ«µ¢¤ê¤·¡¢¿²¤Æ¤¤¤¿½÷¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ËÈ¯Å¸¡£ÃË¤¬ÄÌÊó¤·¤¿£²Ê¬¸å¤Ë½÷¤¬ÄÌÊó¡£·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢£²¿Í¤È¤âÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÏÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ë¤ÏÌ±»öÉÔ²ðÆþ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¸µ·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂçÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ï²ÈÄíÆâ¤Î¤â¤á¤´¤È¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ç¤â½ý³²¡¢Ë½¹Ô¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤ì¤Ð·º»ö»ö·ï¤Ê¤Î¤ÇÂáÊá¤Ç¤¹¡££Ä£Ö¤Ë¤è¤ëË½¹Ô»à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¤â¤á¤´¤È¤Ç¤âË¡Î§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌÊó¤Ç·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ê¤é¸½¹ÔÈÈ¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤À¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÂáÊá¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÉ×ÉØ¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤ËÎÏ¤ÇÎô¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë½÷¤¬ÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÅöËÉ±Ò¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ëÍ×·ï¤¬¸·Ì©¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢àµÞÇ÷À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«áàËÉ±Ò¹Ô°Ù¤ÎÉ¬Í×À¡¦ÁêÅöÀá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á»ÅÊý¤Ê¤¯É¬Í×ºÇ¾®¸ÂÅÙ¤ÎËÉ±Ò¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÇ¼ê¤ÎÁê¼ê¤Ë¿ÏÊª¤ÇÈ¿·â¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤ä¤é¤ì¤¿¤«¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²áµî¤ËÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ÇÉ×ÉØ¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÄÌÊó¤·¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢£²¿Í¤È¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¢¤»¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥«¥®¤ÈºâÉÛ¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÊ¤âÂáÊá¤µ¤ì¤ÆÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢Ç¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²È¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£Âç²È¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£