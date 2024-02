動画では、眉ティント後のミュリアンさんが鏡を見つめ、コットンやティッシュで眉毛のカラー剤を落とそうと躍起になっているのが見て取れる。ところが“草刈鎌の刃”のようになった眉の黒色は全く落ちないばかりか、擦りすぎて皮膚が赤くなってしまい、「オー、ノー」「カモーン」「マジか!」などと呟きながら失望感を露わにしている。そこでミュリアンさんは次に、袖をまくり上げて洗顔し、タオルで眉をゴシゴシ擦っているが、強烈な黒色は消えることはなく、動画には次のようなコメントが寄せられた。 これはひどい ね。除光液を使ってみたら?」「眉の上に歯磨き粉を塗ってみて!」「ベビーオイルはどうかしら?」「レモン汁が効くわよ。」「私は眉毛のアートメイク、マイクロブレーディングで失敗し、アングリーバードと呼ばれていたわ。色が落ち始めるまで6か月もかかったの。眉ティントならもっと早く落ちるはず。」「眉ティントをしたままの状態で、どうやったら1時間半も寝ることができるわけ?」「前向きに考えればいいじゃない。あと1年は眉ティントをしなくて済むってことよ。」「髪の毛で隠せばいいことよ!」「これはここ1週間で最も面白かった動画だよ。」ちなみにミュリアンさんが使用したのは、「アイルアー・ダイブロウ(Eylure Dybrow)」と呼ばれる眉ティントのダークブラウンで、オンラインショップ「アマゾン」では1箱6.5ポンド(約1230円)から販売しており、「簡単で長持ちする」と評判はいいようだ。ただ、アイルアーの公式サイトでは「カラー剤を眉に塗布後は5〜10分間放置し、コットンなどで拭き取る」と説明があり、1時間半もそのままにしていたミュリアンさんは色を落とすのに大苦戦。その日は「酸性クレンザーや保湿剤などを使って擦ってみたけど、皮膚が荒れてしまってね。少しは薄くなったけど、あまり効果がなかったみたい」と語っていた。ところがその翌日、ミュリアンさんは水色の歯磨き粉を眉に塗って10分置いてみたようで、「様々なモノを試してきたけど、効いてきたかも」と述べていた。そして一件から2日後、ついに「ありがとう。コルゲート」と歯磨き粉のブランド名を明かして、色が薄くなった眉毛を披露。「私の眉のおかげで、みんながたくさん笑ってくれて良かったわ」と笑顔を見せた。こうして大苦戦の末、普通の眉に戻ったミュリアンさんはとても満足した様子で、アップデートした動画には「すごく良くなったと思う」「コルゲートに救われたね」「3日経てば、自然と薄くなるものなのよ」「本当に歯磨き粉が効いたのかしら?」といった感想が届いていた。またテックインサイト編集部からは、「DIY眉ティントは初めてだったのか」「今後も眉ティントを使用する可能性はあるのか」などについて質問を投げかけている。ちなみに イギリス では昨年にも、アイルアーの眉ティントで、黒くて極太のナメクジのような強烈眉になったブロンド女性が話題となっていた。また2021年には、セルフタンニング剤を使い寝てしまった18歳の学生が、映画『シュレック』のフィオナ姫のようになり注目された。画像は『Muireann TikTok「Replying to @Megan Schroeder」「If u see me walking round like this, no u didnt」「Replying to @Nicole Rose」「Couldnt be me」』『Leigh Leigh 96 TikTok「Why does this shit hapoen to me!!!」』『New York Post 「Woman looks like Fiona from ‘Shrek’ after fake tan goes horribly wrong」(Kennedy News; DreamWorks)』『libbyanderson__ TikTok「when you accidentally leave the eye brow dye on too long」』『REA TikTok「I put it on with a brush idk how they got like this」』『Sarah Donnelly TikTok「I was trying to keep up with the kids」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)