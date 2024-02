まったく新たなストーリーで描かれた完全新作『猿の惑星/キングダム』の日本公開日が2024年5月10日(金)に決定した。さらに物語への期待高まる新たな予告映像も到着している。

本作の舞台は、今から300年後の世界。ウィルスが猛威をふるい激変した地球で、大都会だった人間の世界は荒廃してしまった。人間と猿、地球の支配者の劇的な交代劇が起こり、高い知能と言語を得た猿たちが文明的なコミュニティを持った巨大な帝国“キングダム”を築こうとしていた。人類は退化し、文化も、技術も、社会性も失い、まるで野生動物のような存在となっていた。

©2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

新たな予告編では、「知っているか?進化とはなにか……」とかつての人間と猿の関係が語られるところからはじまる。人間と猿が共存していた時代、人間に様々な技術があった時代、そんな面影は完全になくなり、人類は退化。猿が絶対的支配権を持つ、まさに猿のキングダムを築こうとしていた。

そんな世界で生きる若き猿・ノアは、ある年老いたオランウータンから昔話を聞かされる。それは、猿と人間の共存に関する話だった。「誰も教えてはくれなかった。この世界のすべてを」と語るノアは、ある日、人間の女性と出会う。彼女は野生動物のような存在となった人間の中で“誰よりも賢い”とされ、猿たちから狙われていた。彼女と共に行動することになったノアは、想像すらしたことのなかった本当の“人間”を知るうちに、今まさに誕生しようとしているキングダムに違和感を覚えていく。

一方、この世界を支配しようとする猿は、人類ではなく自分たちが選ばれたと信じ、徹底的に人類を排除しようとしていく。人間との共存へと希望を持つ者。絶対的支配を目論みキングダムを築こうとする者。はたして、この世界で生き残るのは……。そしてノアが出会った人間の女性に隠された大きな秘密とは何なのか。

これまで、作品のテーマとして様々な形で描かれてきた“共存”と“対立”。完全新作となる本作では、“猿”と“人間”の共存をかけ、“猿&人間”VS “猿”の新たなる衝突が描かれる。



メガホンを取ったのは、『メイズ・ランナー』シリーズのウェス・ボール監督。主人公・ノア役を『To Leslie トゥ・レスリー』(2022)の熱演が話題となったオーウェン・ティーグが演じ、他にもドラマシリーズ「ウィッチャー」(2019‐)シリ役のフレイヤ・アーランなど、注目の若手俳優が出演している。

ノアを演じたオーウェン・ティーグは、監督を務めたウェス・ボールについて、「彼はとても多くのアイデアを持っていて、すばらしいコンセプトを基に、見たこともないような世界を作り上げてくれました。この世界をみなさんに観てもらうのが待ちきれません。彼と一緒に僕たちは、新しい世界を作り上げたのです」と、監督が生み出した新たな“猿の惑星”を絶賛している。完全新作として描かれる新たなる“猿の惑星”。猿と人間の共存は不可能なのか。進化は本当に彼らを選んだのか。

『猿の惑星/キングダム』は2024年5月10日(金)公開。

The post first appeared on .