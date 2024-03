長崎・ハウステンボスでは、2024年2月9日(金)〜4月7日(日)の間、「100万本のチューリップ祭」を開催!

ヨーロッパの街並みの中ですらっと伸びた姿のチューリップは春の訪れを知らせてくれるハウステンボスの風物詩。

100万本のチューリップが咲く今しか見られない絶景が楽しめます☆

ハウステンボス「100万本のチューリップ祭」

開催期間:2024年2月9日(金)〜4月7日(日)

長崎・ハウステンボスは、2024年2月9日(金)〜4月7日(日)の間、「100万本のチューリップ祭」を開催!

100万本のチューリップと風車や街並みで、本場オランダに訪れたかのような絶景花畑の絶景に、さらに華やかさを添えるかわいいスイーツと海外アーティストの生演奏夜になると、花とイルミネーションが織りなす煌びやかな幻想的な世界に!

ヨーロッパの街並みの中ですらっと伸びた姿のチューリップは春の訪れを知らせてくれるハウステンボスの風物詩です。

ハウステンボスの入口に位置し、旅のスタートを切るエリア「フラワーロード」では、チューリップを思い思いに観賞したり白いブランコに乗り、風景に溶け込んだ写真を撮影できます。

2024年は規模を拡大しさらに絶景が広がります!

さらに、今年はチューリップに包まれる空間で、心躍るスイーツ片手に海外アーティストによる生演奏が楽しめるなど、春を全身で体感できます☆

フラワーロードを抜けた先に位置する「バスチオン」

オリジナル品種「ハウステンボス」が咲き誇ります。

フリルのような花びらと淡いピンク色が特徴の品種で約10万本が一面に広がります。

開花時期:3月中旬~4月上旬(予定)

また、ハウステンボスの最奥に位置する「パレスハウステンボス」の庭では、多彩な色のチューリップと王室認定の宮殿とのコラボレーションが異国情緒な雰囲気をさらに演出します。

美しくデザインされた庭は唯一無二の空間で、まるで日本ではないかのような空間を演出します。

開花時期:3月中旬~4月上旬(予定)

街歩き型謎解きゲーム「探偵テンボスの謎じかけの王国」にも春限定の「イースター探偵コース」「春の特別探偵コース」が登場しています。

ハウステンボスすべてが舞台なので、園内を巡りながらいろんな施設について詳しくなれるおすすめのアトラクションです。

夜にはイルミネーションも楽しめるのがハウステンボスの魅力のひとつ。

「光のオーロラガーデン」は各季節との連動にておとどけする光による映像のショー。

期間中、「光のオーロラガーデン ーSpring Versionー」として春の花々が大パノラマで咲き誇ります。

色鮮やかな傘がデコレーションされたアンブレラストリートで開催される「アンブレラストリートミュージックショー」も、

「アンブレラストリートミュージックショー-Spring Edition-」として開催中。

音楽とライトで心躍るひとときが楽しめます。

春をイメージしたイルミネーションで夜のハウステンボスも楽しんでくださいね!

ヨーロッパの街に100万本のチューリップが咲く今しか見られない絶景。

海外アーティストの生演奏に耳を傾け、かわいいスイーツ片手に散策し、「絵になる春」をぜひ体験してみてください。

