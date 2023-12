今の時期は多くの家でクリスマスの装飾を楽しんでいるが、アメリカ在住のある男性は60年ほど地下室にしまっていた古いサンタクロースの人形をリビングに飾るため、初めて引っ張り出してきた。そのサンタクロースの人形に電源を入れる様子を動画撮影してSNSに投稿したところ、「不気味だ」「呪われている」といった声が届き、注目を集めている。米ニュースメディア『Newsweek』などが報じた。

【この記事の他の写真を見る】



米コネチカット州ニューヘイブン在住のジミーさん(Jimmy)は今年、自宅の地下室で60年ほど眠っていた古いサンタクロースの人形を初めて引っ張り出してきた。

そのサンタクロースの人形は両足が欠損し、サンタに特徴的な赤い帽子もなく、うっすらと黄ばんだ髪が残っている状態で着用している赤いローブもボロボロだった。

また、トナカイが牽引する白いソリの上には埃やゴミが溜まっており、全体的に保存状態はかなり悪かったものの、ジミーさんは「古いものはもともと丈夫に作られているので、動く可能性もある」と思い、人形に電源を入れる様子を動画に収めた。

その動画には、サンタクロースの人形とかなり年季の入ったコンセントが映っている。ソリの後部から出たコードとコンセントは先端が少し曲がっており、焼け焦げているのか、もしくは汚れなのかコードからカバーまで黒いもので覆われていた。

「これは大体60年くらい、地下室にしまっていたんだ。コンセントを見てよ。古すぎてやばいよね。動くかどうか確かめてみよう。」

そう言いながら、「馬鹿げているよね。このために、こんなに汚れちまったんだ」と埃で汚れたズボンを嘆くジミーさんだったが、コンセントを挿し込んだ。

すると、60年ぶりに電源の入ったサンタクロースの人形は首を横に振りながら、手綱を握る両手を交互にゆっくりと動かし始めた。

サンタクロースの人形は全体的な損傷の激しさに反して、大きな輝く黒目が綺麗に残っており、それがこちらをじっと見つめているようで不気味さに拍車をかけている。

ジミーさんも「動いてる? やばい、動いてるよ。これはかなりやばいことをしてしまったかもしれないな」と、人形の異様な雰囲気に気味の悪さを感じているようだ。

それはジミーさんの2匹の愛犬も同じようで、サンタクロースが動き出すや否や、2匹のうちとくに“ミア(Mia)”は最後まで激しく人形に吠え続けた。

ジミーさんは当時の様子を振り返り、愛犬の反応についてこのように語っている。

「ミアは背丈が小さいかもしれないけど、非常に勇敢だ。」

「ミアがそれ(サンタクロースの人形)から僕らを守ろうとしているのが、とても可愛かったね。」

ジミーさんによると、この人形は100年以上前のもので、もともとはアメリカの大手百貨店チェーン「メイシーズ(Macy’s)」のウィンドウディスプレイに使用されていたそうだ。

また、60年の時を経て、この人形を引っ張り出してきたきっかけについて、ジミーさんはこう明かしている。

「(地下室のサンタクロースの人形に)いつもゾッとしていた。でも、感謝祭(毎年11月第4木曜日の米国の祝日)でちょうど家族みんなが集まっていた時、長い間しまっていたものを初めて引っ張り出すことにしたんだ。人形を持って階段をこっそり上がり、母さんを驚かせようと思ってね。」

「母さんに見つからないようにこっそり行う予定だったんだけど、ミアがそれ(サンタの人形)を見た瞬間に、計画は失敗したよ。」

ジミーさんはこの動画を11月27日、TikTokアカウント「@morethanjustacabinetguy」に投稿したところ、大きな注目を集めた。

特に、愛犬のミアが執拗にサンタクロースの人形に向かって吠える姿には、「幽霊がついているんじゃない?」「呪われているのでは?」といった声が寄せられ、他にもこのようなコメントが届いていた。

「気味が悪いわ。」

「ホラー映画のはじまりだ。」

「電源を入れなくとも、午前3時を待ってごらんよ。勝手に動き出すさ。」

「ミアは(サンタクロースが)呪われているって分かっているのよ。」

「人形も怖いけど、正直この古びたコンセントが発火するんじゃないかって、(火事が)私は怖いわ。」

「やばいぞ! 今すぐ地下室に戻さなきゃ!」

画像は『Jimbo 2023年11月27日付TikTok「The nightmare before Christmas」』『Atlantic News 2021年11月25日付「Famous N.S. talking Christmas tree’s fresh face gets nod from Fallon」』『Antiques Roadshow 2023年10月3日付TikTok「Replying to @Tisha (Alta) spooky szn is here and you know that means its time for the #creepydoll posts!」』『Brittany Beard 2022年8月26日付Facebook「This is what it looks like when you take your 3 year old to the Spirit Halloween store and she absolutely insists on buying the creepiest baby doll you’ve ever set eyes on.」』『rooney8900 2020年4月18日付TikTok「Should I upload a second video exploring what else is back there?」』『Liverpool Echo 2021年9月19日付「Teacher knocks through wall and finds ‘something staring at him’」(Image: Jonathan Lewis)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)