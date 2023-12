映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)に登場したフュリオサの新たな物語が明かされる『FURIOSA: A MAD MAX SAGA』が邦題を『マッドマックス:フュリオサ』として、2024年に日本公開されることが決定した。全世界待望のUS版予告&ビジュアルも到着した。

シャーリーズ・セロンからフュリオサを引き継いだのは「クイーンズ・ギャンビット」や『ラストナイト・イン・ソーホー』のアニャ・テイラー=ジョイ。繊細で痛みを抱えるキャラクターを力強い目と優美なルックスでパワフルな人間らしいキャラクターに昇華する演技力を持ち合わせ、今年大ヒットした『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のピーチ姫の吹き替えも担当するなど、今ハリウッドで最も旬な俳優の1人だ。

共演には『ソー』シリーズで日本でも大人気のクリス・ヘムズワース。監督は1979年に公開された『マッドマックス』から『マッドマックス 怒りのデス・ロード』までの4作品を手がけた『マッドマックス』サーガの偉大なる創始者ジョージ・ミラーが務める。

舞台となるのは、世界の崩壊から45年後。家族から引き離された若きフュリオサ(アニャ・テイラー=ジョイ)の、人生を懸けて故郷へと帰ろうとする“修羅の道”が描かれる。ウォーロード・ディメンタス将軍(クリス・ヘムズワース)率いるバイカーの大群の手に落ち、荒地で戦いに明け暮れる男達と行動を共にしていくうちに、城塞都市に君臨するイモータン・ジョーと出くわすのだった。

数々のアクションシーンには、イモータン・ジョーに馴染みの改造車や彼を神のように崇拝する私設軍隊のウォーボーイズが映し出され、ディメンタス将軍とイモータン・ジョーの水、緑、石油、土地の覇権を巡る争い、フュリオサの数々の試練と故郷への道を探す姿が描かれていく。

激しさを増す追跡や、炸裂するバトル……。「私はフュリオサ」と叫ぶ彼女に「問題はお前が歴史に名を残せるのかだ」とディメンタス将軍が語りかける。本作について、監督のジョージ・ミラーが「『怒りのデス・ロード』は3日2晩の出来事でロードムービーでしたが、この映画は15年にわたるフュリオサの物語」と話しているように、予告編の最後には、バズカット姿の成長したフュリオサが披露される。



US予告と共にブラジルコミコンで公開されたファーストルックのビジュアルは、黄金に輝くフュリオサを名誉の戦死を遂げ魂が英雄の館に招かれたであろう屍たちが称えている。まさにマッドマックスの世界であり、彼女の修羅の道を想起させる観たことがないビジュアルになっている。

映画『マットマックス:フュリオサ』は2024年全国公開。

