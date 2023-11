米フロリダ州で今月1日、ある男性がナイフを持った男に襲われた。ナイフの刃を向けて走り込んできた男に対し、男性は身構えると、あっという間に相手をなぎ倒して押さえ込んだ。この男性は総合格闘技(MMA)の選手として活躍した過去があったため、素早く対応することができたという。米ニュースメディア『New York Post』などが、男性の活躍を捉えた防犯カメラの映像とともに報じている。

事件は今月1日午前4時、米フロリダ州マイアミのカトラー・ベイにある集合住宅の駐車場で発生した。前日はハロウィンであり、夜遅くまで楽しんだハビアー・バエズさん(Javier Baez)は、自宅に帰るところだった。ハビアーさんが停めていた車の座席にいると、1人の男がナイフを手にしたまま駐車場で叫び始めたという。

ハビアーさんは、当時の男について「電話で叫んでいて、女の人としばらく喧嘩をしていたようでした」と振り返る。そして電話を終えた男はハビアーさんの乗る車に近づくと、刃渡り14インチ(約36センチ)の大きなナイフで車の窓ガラスを叩き始めたという。「俺に構うな」とハビアーさんは男を追い払おうとしたが、男は運転席のドアを開けるとハビアーさんを切り付けようとした。

ハビアーさんは再び、「放っておいてくれ。警察を呼ぶぞ」と警告したが、男の攻撃が止まる気配はなかった。埒が明かないと感じたハビアーさんは、車から降りて男を落ち着かせようとした。ところが男は近くに停めていた自分の車に戻り、別の大きなナイフを持ってハビアーさんに向かって走ってきた。

当時の様子は防犯カメラが捉えており、ナイフを持ってハビアーさんに向かって走る男が映っている。ナイフを避けたハビアーさんは、すぐさま男の背後を取ると、男を持ち上げるようにして床に叩きつけ、うつ伏せになるような形で押さえ込んだ。

「男の首を絞めると、彼は放心状態になっていました。息が苦しくなったら、誰だって息をすること以外は考えられないですからね。それから膝で男を押さえつけたまま警察を呼び、警察官が来ると男は意識を取り戻しました。簡単でしたね。」

そのように語ったハビアーさんだが、ここまでスムーズに対応できたのは、総合格闘技(MMA)の元選手だったからだ。他にも、柔術では黒帯、大学時代にはレスリングに打ち込んでいたそうで、格闘技のレベルの高さがうかがえる。

「何度もトレーニングしてきましたから、反射的にできるようになるんです。そうなってしまえば、あとは本能的に動きます。相手の行動に反応する以外は何もできませんでした。車の窓が割られてしまわないか、それだけが心配でしたね」とハビアーさんは話しており、恐怖心を抱いていなかったという。

ハビアーさんが押さえつけた男はオマール・マレロ(Omar Marrero、50)と判明し、逮捕された。ハビアーさんはオマールと知り合いではなかったが、近所で見かけたことはあったという。オマールは現在、暴行または傷害を伴う強盗罪と加重暴行罪に問われている。

今回のような状況に陥った場合のアドバイスを求められたハビアーさんは、「車の外には出ずに警察を呼んでください。それから車を発進させてその場から去りましょう」と、相手と戦うことは避けるように勧めている。

そんなハビアーさんがオマールを取り押さえた映像には、視聴者から「よくやった!」「格闘技のトレーニングはしておくべきだね」「犯人は“正しい相手”を選んだみたいだ」「格上と戦うとこうなるのか」「これは自業自得だよ」など多数のコメントが寄せられている。

画像は『New York Post 2023年11月8日付「Ex-MMA fighter Javier Baez slams, chokes out alleged knife-wielding attacker」、2023年2月14日付「Wild video shows hero LA clerk grab robber’s knife and chase him away」(Amaya’s Market)、2021年4月19日付「Man body-slams robber who held him at gunpoint, video shows」』『ABC15 Arizona 2021年10月23日付「Marine veteran disarms robber: “The situation had to be dealt with”」』『The First News 2022年12月8日付「Super gran overpowers armed bank robber by hitting her over the head with walking stick」(YouTube)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)