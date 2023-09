ポーランドの小さな町にある博物館の建物から、世界最古と見られるタイムカプセルが見つかりました。およそ300年前に作られたタイムカプセルの中に入っていたものとは……。

↑見つかったタイムカプセルの1つ(画像提供/Muzeum Ziemi Wschowskiej/Facebook)

タイムカプセルが見つかったのは、ポーランドのフスホバにある博物館。この博物館は、大きな塔もある聖スタニスラウス教会の建物にありますが、その教会の改修工事を行っている際、塔のてっぺんから球体状の大きな塊が見つかり、その中に入っていました。

中にあったのは、4つのタイムカプセル。それぞれの箱の上部には、1726年、1786年、1884年、1914年と大きく刻まれており、どうやらそれらのタイムカプセルが作られた年号のようなのです。それぞれの箱の中には、ヒツジやヤギの皮で作られたとみられる紙でできた文書と、18世紀から19世紀の硬貨が何枚か包まれていました。文書には「町や教会も飲み込んだ大きな火災があった」という記録が書かれていたとか。

また、銃が撃ちこまれ、文書の一部に穴が開き、鉛の弾丸も一緒に残っていたものもあったそうです。もしかしたら、かつての戦争で使われた銃の弾が、タイムカプセルの1つに撃ち込まれたのかもしれません。

今まで世界で見つかり年代が確認されているタイムカプセルで最古だったのは、2014年に米国のボストンにあるマサチューセッツ州議事堂で見つかった1761年のタイムカプセル。このときは、同国の初代大統領であるジョージ・ワシントンの絵の裏に隠されていました。

もしポーランドで見つかったタイムカプセルが本当に箱に書かれている年代のものであれば、これよりもさらに古いものになります。専門家によって調査が行われていると思われますが、歴史のロマンが漂ってきますね。

【主な参考記事】

The First News. ‘World’s oldest time capsule’ - dating back to 1726 - is found in Polish church spire, containing 300-year-old coins, Latin documents and a lead bullet. September 22 2023