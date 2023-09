〈キアヌ・リーヴスいい人伝説〉スタッフにロレックスを贈呈、花束を抱えてサンドラ・ブロック宅を突撃、一般人の結婚式にサプライズ参加…祝59歳！ キアヌがもっと好きになるエピ連発

9月2日に59歳の誕生日を迎え、人気シリーズの最新作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(9月22日公開)も控えているキアヌ・リーヴス。ハリウッドを代表する大スターながら、いい人すぎる素顔がSNSなどで度々リークされ、話題を呼んできた人でもある。共演者やスタッフ、一般人が明かしたナイスガイなエピソードの数々を紹介する。(トップ画像:ZUMA Press/アフロ)

『マトリックス』(1999)撮影後、スタントチーム12人にカスタムメイドのハーレー・ダヴィッドソンをプレゼントしたのは有名な話。そんなキアヌが、最新作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023)でも同様のプレゼントをしていたことが判明した。

撮影が終了した2021年、4つのチームを率いたスタントマン5人に感謝の意を表し、約1万ドル相当のロレックス・サブマリーナを贈呈。すべての腕時計にキアヌからの個人的なメッセージが刻印されていたという。

また、映画に携わった35人のスタントマンには、オリジナルTシャツをプレゼント。そこには、それぞれのスタントマンが映画のなかで何回 "死亡”したかをプリントするという、粋なはからいが!

『スピード』(1994)でキアヌと初共演した際、サンドラ・ブロックは沈黙を埋めるためにおしゃべりをし続けたものの、しゃべればしゃべるほどキアヌが静かになってしまい、「怒らせてしまった?」と思うことが多かったそう。しかし撮影が進むにつれ、サンドラはキアヌの物静かさを理解し、やがて親友に。

ある日、キアヌとのおしゃべりの中で「シャンパンとトリュフを一緒に食べたことがないの」と語ったサンドラ。数日後、自宅で女友達とネイルを塗って過ごしていた彼女の元に、花束とシャンパン、トリュフを抱えたキアヌが登場したという。

何気ない会話をちゃんと覚えていて、そのために行動してくれるなんて優しすぎ! サンドラは2021年の「エスクワイア」誌で当時を振り返り、「こんな人、他にいる?」と語っていた。

2022年8月、イギリスに滞在中だったキアヌは、ホテルのバーで出会ったジェイムズ・ロードナイト氏に「よかったら、僕の披露宴に顔を出して、花嫁に挨拶してよ」と言われたという。普通のスターならその場限りの会話で終了だが、キアヌは違った。

披露宴を楽しんでいた花嫁ニッキーさんによると、ホテルの従業員がやってきて「スペシャルなゲストが花嫁にご挨拶したいそうです」と告げられたそう。従業員に案内された披露宴会場の外にはなんとキアヌが!

飛行機でイギリスに到着したばかりだったキアヌは、疲れた様子も見せずに結婚を祝福し、新郎新婦と一緒に記念写真に収まったという。

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C- Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022