ブラジルの女性インフルエンサーが今月初め、ビキニ姿で飛行機に搭乗しようとしたところ、「服装が適切でない」と拒否された。女性はこの一件後、SNSに当時の写真を投稿。不満をあらわにしたものの、露出度の高い服装にSNSは大炎上した。

【この記事の他の写真を見る】

ブラジル在住のインフルエンサー、カインちゃん(Kine-chan、21)が8日、SNSで“適切でない服装”を理由に空港で飛行機の搭乗を拒否されたことを明かした。

カインちゃんはその日、Netflixアニメ『サイバーパンク:エッジランナーズ』に登場するキャラクター“レベッカ”になりきり、ターコイズ色のツインテールのかつらに黒のビキニ、黒のサンダルという出で立ちだった。

そしてSNSには「今週末、とても嫌なことが起きたの!」と言葉を添え、空港での自身の写真を投稿。あるイベントに参加するため、レベッカのコスプレ姿で飛行機に搭乗しようとしたところ、「『その服装は飛行機に乗るには相応しくないので、帰宅して着替えてくるように』と言われた」と説明した。

カインちゃんはスタッフに「これからイベントに行くのよ」と伝えたものの理解してもらえなかったそうで、「とにかくレベッカの搭乗は禁じられたのよ!」と綴り、残念な結果になったことを報告した。

英ニュースメディア『Metro』によると、カインちゃんは「現地で着替える時間がない」と考え、イベント会場での時間を少しでも無駄にしないよう、飛行機にレベッカ姿のまま乗り込もうとしたという。そして空港に到着した後は、イベント会場まで直行する予定だったようだ。

ところが飛行機の搭乗を拒否され、イベントにも参加できず、「空港スタッフの好みのコスプレでなければ、空港でのコスプレはNGということよね。飛行機にも乗れず、イベント代も無駄になったわ」と落胆した様子を見せていた。

ちなみにカインちゃんは、ソーシャルメディアサービス「OnlyFans(オンリーファンズ)」でモデルとして活躍、TikTokには300万人、Instagramには62万人のフォロワーを持つが、今回の報告には「残念だったね」というコメントは少なく、「行き過ぎ」と指摘する次のような声が殺到した。

「カインちゃん。あなたのことは大好きだけど、何かもう1枚、上に羽織るものを用意すべきだったね。」

「不快。大迷惑だろう。」

「体のタトゥーも隠さないと!」

「飛行機は下着やビキニで搭乗できるものではないわよ。彼らがしたことは正しいわ。」

「注目されたいからやったの? だったら大成功ね。」

「フォロワーを増やすためのヤラセでしょう。」

「これは恥ずかしい。飛行機には子供だって乗っているのに。」

「インフルエンサーっていったい何?」

「常識がなさすぎるでしょう!」

「こんな女性に隣に座られたら嫌だな。」

しかしながら本人はそれほど懲りていないようで、Instagramには同じコスプレ姿で笑顔で踊る姿を投稿し、フォロワーからは「サイコーだよ」「大好き」「可愛いね!」といったコメントが寄せられていた。

