Twitterを買収しXに改名したイーロン・マスク氏は、X Blue(旧Twitter Blue)ユーザー向けに広告収益の分配を開始しました。しかし、この収益分配の支払いが期限内に行えなくなっていることが明かされています。

Xの公式サポートアカウントである@Supportが、「広告収益分配に登録しているユーザーの数は我々の予想を上回っています。次回の支払いに向けてすべて確認し、対象となるすべてのアカウントにできる限り早く支払いを行う予定ですが、完了にはもう少し時間が必要となります。お待ちいただくなることとなりますがよろしくお願いします」と投稿しました。

The number of people signing up for ads revenue sharing has exceeded our expectations. We need a bit more time to review everything for the next payout and aim to get all eligible accounts paid as soon as possible. Thank you for your patience!https://t.co/5n4lo5H2yf— Support (@Support) August 5, 2023

X Blueの広告収益分配に関するヘルプページにも、「2023年8月4日更新:収益分配にサインアップしている人の数は予想を上回っています。以前、支払いは7月31日の週に行われると述べました。次回の支払いに向けてすべてを確認するにはもう少し時間が必要であり、対象となるすべてのアカウントにできるだけ早く支払いが完了することを願っています。」というメッセージが追加され、収益分配の支払いが遅れていることが明かされています。

加えて、マスク氏も自身のアカウントで「コンテンツクリエイターによる広告収益分配への関心は我々の予想をはるかに上回っていました。そのため処理にはさらに数日がかかる予定です。ただし、大規模な支払いは間もなく行われます!」と投稿し、支払いが遅れていることを認めました。

Interest in ad rev share by content creators has far exceeded our expectations, so will take a few more days to process. Major payouts coming soon!— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023

なお、海外メディアのThe Vergeは「イーロン・マスク氏による買収以降、Xの『支払いが遅れる』というニュースは聞き慣れたものです。Xは本社の家賃滞納で訴えられたり、元社員の退職金を支払わなかったことで集団訴訟を提起されたりと、支払い関連でたびたび問題を起こしています」と報じています。

この他、XはAWSやGoogle Cloudといったプラットフォーム維持に使用しているクラウドコンピューティングサービスの利用料の支払いを拒否したことも報じられています。

