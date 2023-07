今夏にリオメル・メッシがインテル・マイアミに加入したことで、注目を集めているMLS(メジャー・リーグ・サッカー)。11日にそのメッシが家族とともに早速現地入りし、大きな話題となっていた。

ただこの日、欧州のサッカーファンのあいだで注目を集めたMLSの話題はこれだけではない。メッシ以上に注目を集めたかもしれないのが、D.C.ユナイテッドの監督を務めるウェイン・ルーニーだ。

現役時代はライバルのひとりでもあったメッシのMLS参戦に際し、英『sky sports』のインタビューに応じたルーニー。「MLSにとって素晴らしい動き。商業的に見ても非常に大きなことになるだろう」や「世界のさまざまな地域から再び関心を集めることができる。史上最高の選手を獲得することになるからね」などと語り、メッシのMLS参戦を歓迎した。

しかし、ファンはそういったルーニーの言葉があまり耳に入ってこなかったようだ。髭を伸ばしたまんまるの顔、インタビューを受ける彼の容姿にファンが驚愕したという。ルーニーの大変貌を取り上げた英『DAILY STAR』は「ルーニーがメッシよりたった1歳年上(現時点で)だなんて信じられますか?」といったファンのコメントを伝えている。また、ルーニーのコメントをイジって「ウェインはアメリカのファストフードチェーンにとって、商業的に大きな存在のようだ」と述べていたファンもいたという。

選手だけでなく、監督も体が資本であることは間違いない。サッカー界をより盛り上げるためにも健康には気をつけてもらいたいものだ。

