世の中には予想外の方法で病気が治ってしまうこともあるようだ。このほどアメリカ在住の腎臓結石を患う女性が、フロリダ州にある「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」の人気アトラクションに乗ったことで、結石を自然排出することができたと主張している。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米ニュージャージー州に住むステファニー・ファロンさん(Stephanie Fallon)が今月24日、フロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ日帰り旅行した時の動画をTikTokに投稿したところ注目を集めた。実はステファニーさん、腎臓結石を患っており「腎臓結石を排出するために一緒にディズニーへ行こう」と動画に言葉を添えていた。

ステファニーさんがフロリダへの旅を決意したのは、インターネット上でアトラクション「ビッグサンダー・マウンテン」が腎臓結石を体外へ排出するのに一役買っているという情報を見たからだった。そこで彼女は婚約者のジョセフ・ヘイニリーさん(Joseph Hanily)とともに、ビッグサンダー・マウンテンに乗るためフロリダへ向かったのである。

そして2人はビッグサンダー・マウンテンの一番後ろのシートに乗ってスリルを楽しんだ。他のアトラクションにも乗り、最後に再びビッグサンダー・マウンテンに乗ったという。ステファニーさんは動画の中で「ネットの記事にあったように、腎臓結石を排出させるために一番後ろの席に乗りました」と報告している。

ディズニー・ワールドを後にした2人はニュージャージーの自宅に戻るため空港に向かい、空港内のレストランで食事をした。しかしこの時、ステファニーさんの体調に異変が生じていたようで、動画で「あまりの痛みで食事風景を撮影できなかった」と明かしている。

その後、無事に飛行機に乗り、深夜過ぎにニュージャージーに到着した2人は自宅でゆっくり休んだ。そして翌朝、トイレに行ったステファニーさんは驚くこととなった。なんと結石が見事に体外へと排出されたのだ。そんなステファニーさんの動画には、ユーザーから「病院へ行くより安くて楽しいね(笑)」「腎臓結石が見つかったら救急病院へ行くより安上がりかも」といった声が寄せられた。

まるで都市伝説のような治療法だが、2016年にミシガン州立大学の名誉教授であるデイヴィッド・ウォーティンガー氏(David Wartinger)が、ジェットコースターに乗って身体が揺れることにより腎臓が揺さぶられ、結石が尿路を通過して体外へと排出されるという研究論文を発表していた。

デイヴィッド氏は腎臓結石の患者から「ビッグサンダー・マウンテンに乗った後、3個の結石が自然排出した」という話を聞いて、それを裏付けるために結石がある状態の腎臓のレプリカをディズニー・ワールドのロックンローラー・コースター、スペース・マウンテン、そしてビッグサンダー・マウンテンに乗せてテストした。

その結果、ビッグサンダー・マウンテンのみが結石を排出することができたという。デイヴィッド氏は「他の2つはスピードが速すぎるため、体に重力がかかりすぎて腎臓が結石を押さえ込んでしまい排出できないようだ」と述べている。またビッグサンダー・マウンテンの最後部に乗ることで、結石の排出率が70パーセント近くまで上がったそうだ。

同氏によると、結石を自然排出させる理想的なジェットコースターは「曲がりくねったりカーブしたりと多少荒くてもいいが、逆さになったり逆走したりといった激しい動きのないものが望ましい」とのことだ。

