成功し社会的地位を得た男性が、まるでトロフィーを誇示するかのように迎えた美人妻のことを英語で“トロフィーワイフ”という。女性にしてみれば玉の輿に乗ったようなものだが、アメリカに住むある男性は自身のことを“トロフィーハズバンド”と呼んでいる。「夢のような生活を送っている」と語るこの男性、自分は無職で、フルタイムで働く3人の妻がいるという。英メディア『The Daily Star』などが伝えた。

米コロラド州オーロラに住むニック・デイヴィスさん(Nick Davis、39)には3人の妻、エイプリルさん(April、38)、ジェニファーさん(Jennifer、26)、ダニエルさん(Danielle、22)がいる。

ニックさんの最初の妻はエイプリルさんで、15年前の大学在学中に知り合い、それから約9年後に2番目の妻ジェニファーさんを迎えた。ジェニファーさんは当時19歳で、ニックさんに「素敵な女性がいる」と紹介したのはエイプリルさんだったという。

エイプリルさんは「ニックの“ニーズ”に応えるにはもう1人の女性が必要だったの」とその理由を明かすと、このように続けた。

「ニックはいろんな意味でとても手が掛かるのよ。ベッドの中でもね。彼の性格がそうさせるのでしょうけど、助っ人が来てくれたことはありがたかったわ。」

「ジェニファーが素晴らしい人だということは明白だったし、高い知性も持っていた。私には『ニックは彼女に魅了されるに違いない』という確信があったの。」

こうして妻が2人になると、ニックさんは川の字になり真ん中に寝ることが楽しみになったという。ただ夜の営みは必ず別の部屋で1人ずつ相手をするそうで、ジェニファーさんは昨年6月に娘ベラちゃん(Vera)を出産している。

そんなニックさんが最年少の妻、ダニエルさんを迎えたのはジェニファーさんが妊娠中のことで、デートを重ねた末にニックさんからプロポーズした。ダニエルさんの結婚式はもちろん、2人の妻も参列しており、ニックさんは当時「僕は夢のような人生を生きている」と語っていた。

実はニックさん、仕事も家事もせず、3人の妻がフルタイムで働く間は読書をしたりテレビを見たりして過ごしている。夕食を作るのは疲れて帰ってきた妻たちで、ニックさんは上げ膳据え膳で何もしない。それどころか、自身をチェスの駒のキングに例え、「クイーンは最強の駒だけど、キングは何もせず座っていればいいんだ」と笑う。

なお一家は昨年、一夫多妻制の家族を追う米リアリティテレビ番組『Seeking Sister Wife』に出演し、その中でニックさんは「書類上はエイプリルさんとジェニファーさんが夫婦になっている」と明かしている。コロラド州では一夫多妻制は認められていないためだが、一家の不思議な関係には次のような様々なコメントが寄せられていた。

「理解不可能。」

「女性たちは洗脳されているのでは?」

「まるでカルト集団のよう。」

「次の妻は騙されやすい、もっと若い子だろうね。」

「トロフィーハズバンド? 最低な男だよ。」

「女性も自尊心というものがないのか?」

「子供がかわいそう。」

「妻1人で十分。」

「本当の愛を知らないのでは?」

「本人たちが幸せならいいのでは?」

「私は応援するよ。」

ちなみにエイプリルさんには10年生(日本の高校1年生)の連れ子がおり、一家は昨年の番組出演後、手狭になった家から引っ越ししている。以前住んでいた家はエイプリルさんが購入したもので、40万ドル(5365万円)ほどで売却し、広さが倍の家を60万ドル(8047万円)で購入したという。現在は6人で暮らしており、ニックさんは4人目の妻を迎えることも考えているそうだ。

画像は『The Davis Family 2023年2月12日付Instagram「Pre-Valentine’s Day Celebrations with the loves of my life」、2022年9月6日付Instagram「What an amazing night」、2022年9月15日付Instagram「Our baby shower was so fun.」、2022年6月8日付Instagram「We love OUR husband」、2023年1月27日付Instagram「Happy National Spouses Day,」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)