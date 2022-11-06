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BREAKING NEWS: Twitter will not go public again in 5 years because it will be dead by that time : Reddit
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