UEFAチャンピオンズリーグのグループステージ第4節、レンジャーズ対リヴァプールはなんと1-7という結果となった。

レンジャースは本拠地アイブロックスで17分に先制点を奪取するいいスタートを切ったものの、そこから状況は一気に暗転していく。

24分にはリヴァプールが同点ゴール。ロベルト・フィルミーノが厳しい状況から試合を降り出しに戻した。

そして後半になるとリヴァプールがゴールラッシュ。

55分にロベルト・フィルミーノがこの日2点目を決めると、66分にはダルウィン・ヌニェスが追加点で1-3に。

圧巻だったのは75分から。モハメド・サラーがディオゴ・ジョタのアシストで4点目を奪取すると、さらに80分、81分にもゴールを決めたのだ。

モハメド・サラーはこれでなんと「6分間でハットトリック」。これはチャンピオンズリーグの歴史上最も早い記録であったとのこと。

6 - Mo Salah has scored a hat-trick with just six minutes and 12 seconds between his first and third goals, the quickest ever in UEFA Champions League history. Lightning. pic.twitter.com/cuZ2YquoiF