【厳選】「最高傑作を教えて！」海外ドラマを極めたNAVI編集部員に聞いてみた

海外ドラマ好きが高じて仕事にしちゃった人ばかりが集まるNAVI編集部。そんな海外ドラマの“極め人”ともいえる編集部のメンバーに、こんな質問をぶつけてみた。「ズバリ、あなたの思う“海外ドラマの最高傑作”は?」。この記事では、そこで名前が挙がった珠玉の作品たちを紹介していこう。膨大な数の作品を観てきた、いわば“マニア”、”オタク”が独断と偏見で選ぶ最高傑作とは――?

配信サービスの普及により様々な海外ドラマが溢れかえる世の中。これだけ多くの作品があれば、良作に出会うのと同じくらい、駄作と感じる作品に出会うこともあるだろう。あるいは、「ん〜、普通に面白かったかな?」くらいの感想しか持てない作品が大多数かもしれない。そんな中で、自分が“最高傑作”と呼べるほどの作品に生涯でいくつ出会うことができるのだろうか。

アメリカやイギリスをはじめとした海外のサイトから情報を集めたり、日本上陸前の新作をチェックしたりといった業務を毎日こなす編集部。さらに、会社帰りの電車の中で、ご飯を食べるとき、寝る前など、プライベートの多くの時間さえも海外ドラマを観る時間に充てている、まさに海外ドラマ漬けの日々を送るメンバーばかりが在籍中だ。

そんな海外ドラマに触れる機会が一般の方々に比べて圧倒的に多いであろう編集部のメンバーにズバリ質問。

――あなたの思う“海外ドラマの最高傑作”は?

それぞれの心に燦然と輝く作品と共に、それぞれに“最高傑作ポイント”を一言で教えてもらった。

実は20代のメンバーも多い編集部。インターネットやSNSに馴染みのある世代だからこそのアンテナと、それだけでは飽き足らずに「昔の作品も堀りたい!」というマニア精神が同居する若手メンバーが選んだ最高傑作とは?

【あらすじ&見どころ】

Netflixが初めて世に送り出したオリジナルドラマ。民主党のベテラン下院議員フランク・アンダーウッドは、次期国務長官のポストを約束されていたにも関わらず、その約束を反故にされてしまう。復讐に燃えるフランクは、ホワイトハウスを揺さぶる陰謀を計画し、静かに実行に移す。――狙った獲物は逃さない、政界の頂点を目指す彼の飽くなき闘いが綴られる。

★メインキャスト

ケヴィン・スペイシー、ロビン・ライト、ケイト・マーラ、マイケル・ケリー

★主なスタッフ

監督…デヴィッド・フィンチャー(『マインドハンター』)

企画/脚本…ボー・ウィリモン(『グランド・アーミー』)

製作総指揮…エリック・ロス(『DUNE/デューン 砂の惑星』)、アンドリュー・デイヴィス(『レ・ミゼラブル』)、ジョシュア・ドーネン(『ラブ、デス&ロボット』)

原作…マイケル・ドブス

【あらすじ&見どころ】

ニューヨークに住んでいたフレイザーは、母親がイタリア米軍基地へ異動になったことをきっかけに引っ越すことに。最初は新しい環境に興味がなかったが、隣に住むケイトリンと出会い共通の悩みを通して距離を近付けていく…。

★メインキャスト

ジャック・ディラン・グレイザー、ジョーダン・クリスティン・シモン、クロエ・セヴィニー、アリシー・ブラガ、キッド・カディ

★主なスタッフ

監督/脚本/製作総指揮…ルカ・グァダニーノ(『君の名前で僕を呼んで』『サスペリア』)

