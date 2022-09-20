Á´À¹´ü¤Ë·ëº§¡õ½Ð»º¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤·¤¿¸µ´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¡Ö²ò»¶¤Î¸¶°ø¡¢Î¢ÀÚ¼Ô¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ËÇúÈ¯
¡Ö»ä¤È¤Ï°ã¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢»ä¤òÄ¯¤á¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¡¹¡¢Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤À¤È¤¤¤¦Êý¡¹¡£»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅª¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤âWonder Girls¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ú²èÁü¡Û·ëº§¤ò½ËÊ¡¡ªWonder Girls¤Î¡ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¡É¤¬Âº¤¹¤®¤ë¥ï¥±
¥½¥Í¤¬Wonder Girls²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤ò¼«Ê¬¤«¤éÃµ¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£·ëº§¤ä½Ð»º¤Ê¤É¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç²ñ¼Ò¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¥½¥Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¿´¤«¤é¼Õºá¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Èà½÷¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿±Ô¤¤²±Â¬¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¢ÀÚ¼Ô¡×¤ÎÀ¼¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬
¥½¥Í¤Ï9·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËºÇ¶á½Ð±é¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤Î¶âÁêÃÌ½ê¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÈWonder GirlsÃ¦Âà¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤È¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥½¥Í¤ÏºÇ¶á½Ð±é¤·¤¿¡Ø¶âÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ç¡¢ÀèÅ·Åª¤Ê´ãâÛ²¼¿â¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Ë¤É¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÊüÁ÷¸å¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥½¥Í¤¬»ý¤Ä°é»ù¤ÎÇº¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Í¤ÎWonder GirlsÃ¦Âà¤ËÂÐ¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¤Î¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤Ï¥½¥ÍËÜ¿Í¤âÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Wonder Girls¤Ë²Ð¤ÎÊ´¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤È¤Ï¤µ¤é¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥½¥Í¤¬Wonder Girls¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¤ªÎÞ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬½Ð¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Í¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤à¤·¤í¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ê¤À¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥½¥Í¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤È¿±þ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Èà½÷¤Ï²æËý¤Ç¤¤º¡¢Ä¾ÀÜ¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤ÈÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¡£
¥½¥Í¤Ï¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¼ä¤·¤µ¤È½ý¤òÉé¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é¼Õºá¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Ã¦Âà¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸À¤¤Ìõ¤À¡¢Íø¸ÊÅª¤À¡¢ÊÛÌÀ¤À¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤¡£ÅöÁ³¡¢»ä¤ÎÍø¸ÊÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¶¦¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È²ñ¼Ò¤Ë¡¢ÅöÁ³Àè¤Ë»ýÂ³Åª¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤Þ¤¿¼Õºá¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤â»ä¤Î·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÁªÂò¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¡¢¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤Ë°ìÀ¸¤Î¿´¤Î¼Ú¶â¤òÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·°ú¤Â³¤¡¢»ä¤ËÌµÊ¬ÊÌ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÈÏÃË¡¤Ç°°ÕÅª¤Ê¹¶·â¤ò¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿½¤·¾å¤²¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤â¤Ã¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£·ëº§¼°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¤È¤¤âÌÀ¤é¤«¤Ë°úÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê²Î¤ò²Î¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¶öÁ³10Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤ÆºÆ¤Ó²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤½¤ÎÅö»þ¡¢Íø¸ÊÅª¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢²È¤ÎÆâÉô¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¤«¤é½½¤Þ¤ÇÃÎ¤í¤¦¤È²áÅÙ¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ëÈó¹çÍýÅª¤Ê°Õ¿Þ¤ÇÀÜ¶á¤µ¤ì¤ëÉô³°¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿½¤·¾å¤²¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥½¥Í¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¡È¶¯¿´Â¡¡É¤ÇÈà»á¤ÎÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò»ý¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¤¿¤À¤Î¿ô¹Ô¤Îµ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤Î¿°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò´ÖÀÜÅª¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÃÎ¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥½¥Í¤Ï·ëº§¤È½Ð»º¸å¡¢Wonder Girls³èÆ°¤ÈÃ¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Íø¸ÊÅª¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ñ¼Ò¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¼Õºá¤·¡¢²ñ¼Ò¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁªÂò¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍýÀÅª¤Ë²±Â¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥½¥Í¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö»ä¤È¤Ï°ã¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢»ä¤òÄ¯¤á¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¡¹¡¢Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤À¤È¤¤¤¦Êý¡¹¡£»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅª¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤âWonder Girls¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢´¶¾ðÅª¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£²±Â¬¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤À¡£
¥½¥Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇWonder Girls¤È´ØÏ¢¤·¤¿ÏÃ¤¬½Ð¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸ÀÍÕ¤ò¿µ¤ß¡¢Ã¦Âà¤ËÂÐ¤¹¤ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Wonder Girls¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤âÃçÎÉ¤¯²á¤´¤¹»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥àÃ¦Âà¤¬ÉÔÃç¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÄ¹¤¤»þ´ÖÁêÃÌ¤ÎËö¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¥½¥Í¤¬À¹¤ó¤Ê³èÆ°»þ´ü¤À¤Ã¤¿Wonder Girls¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²±Â¬¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢Wonder Girls¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¥½¥Í¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£¥½¥Í¤Ï²æËý¤Îµó¶ç¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤éÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¼ý½¦¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÍýÀÅª¤Ê¥½¥Í¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï´¶¾ðÅª¤Ê»Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¿ºÐ·î¤Èµ¤¶ìÏ«¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Wonder Girls¤Ï²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢¾¯½÷»þÂå¤¬15¼þÇ¯µÇ°¤ÇÃÄ·ë¤·¡¢KARA¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´°Á´ÂÎ¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤Ê¤É³Æ¼«¤Î¾ì½ê¤ÇÌÛ¡¹¤È·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢²±Â¬¤Ç°ì¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ºÆ¤ÓÃÄ·ë¤¹¤ëÆü¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë