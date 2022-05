トム・クルーズ(59)が、ロンドンで開催した映画『トップガン マーヴェリック』のプレミア上映会で「シークレットシューズを履いていたのでは?」という疑惑が浮上した。トムはハイヒールを履いた身長175センチのキャサリン妃の隣に立っていたが、この姿を見た人々はSNSで「盛ってるよね」「靴に何か入れているのでは?」と疑いのコメントを寄せている。

英時間19日、ロンドンのレスター・スクエアで映画『トップガン マーヴェリック』のプレミア上映会が開催された。会場のレッドカーペットにはウィリアム王子とキャサリン妃が登場し、同作で主演したトム・クルーズと対面した。

夫妻がレッドカーペットの小階段前に到着すると、トムがロングドレスを着たキャサリン妃に手を指し伸ばし、エスコートをするという紳士的な場面があった。

その後トムは夫妻をステージに導き、待ち受けた共演者達を紹介した。この場面がメディアで流れると、SNSではトムが背を高く見せるために「シークレットシューズを履いているのでは?」と疑う声が相次いだのである。

トムの身長は170センチで、キャサリン妃の身長は175センチだ。しかし妃はかかとが細く尖った“スティレットヒール”を履いていたため、背の高さは182センチ以上になっていた。

そのためトムとの身長差はさらにあったはずだが、2人の背の高さにあまり変わりはなかった。当日トムはかかとが高い靴を履いていたが、SNSではさらに身長を高く見せるために「インソールを入れているのでは?」との意見が飛び交ったのである。

「明らかに盛ってるよね。」

「トムがあんなに背が高いわけがない。絶対、靴の中に何かを入れてるよ。」

「そんなに重要なこと? 人は外見を磨いて、自分自身が気分良くなれるようにいろんなことをするんだ。」

なおトムの身長が変化したという説が囁かれたのは、今回が初めてではない。これまでのイベントでも長身の女性共演者と肩を並べて立っていたことから、上げ底構造の靴を履いているのではとの話題が浮上していた。

トムが身長175センチの元妻ケイティ・ホームズと並ぶ写真では、ケイティが少なくとも7.6センチほどのヒールの靴を履いているにもかかわらず、トムの身長は彼女と同じほどだった。

また2010年に映画『ナイト&デイ』のプロモーションイベントに出席した際には、身長175センチのキャメロン・ディアスと並んで写真撮影を行ったが、隣に立つトムも彼女とほぼ同じ背の高さだった。

画像2、3枚目は『Duke and Duchess of Cambridge 2022年5月19日付Instagram「Wonderful to join @tomcruise, cast, crew and fans of Top Gun: Maverick for this evening’s UK premiere.」』『Top Gun 2022年5月19日付Instagram「When Maverick meets Royalty.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)