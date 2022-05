『となりのサインフェルド』をテーマにしたフードトラックが米都市をツアー中！

1989年から9シーズンにわたって米NBCで放送され、ポップカルチャーに多大なる影響を与えたシットコム『となりのサインフェルド』。今も根強い人気を誇る本シリーズをテーマにした、ユニークなフードトラックがアメリカの都市をツアーしているようだ。米Screen Rantが報じている。

1990年代を代表する国民的コメディドラマ『となりのサインフェルド』は、本人役で主演するコメディアンのジェリー・サインフェルドと変わり者トリオ、エレイン(ジュリア・ルイス=ドレイファス)とクレイマー(マイケル・リチャーズ)、ジョージ(ジェイソン・アレクサンダー)が巻き起こす騒動がブラックユーモアをタップリと効かせて描かれるシリーズ。

1話完結となるエピソードでは、特定の食べ物や料理を中心にストーリーが展開されることが少なくない。シーズン7第6話「スープナチには逆らうな」では、ニューヨークに実在するレストランの気難しいオーナーが軸に描かれ、同じくシーズン7の第11話「ライ麦パン大作戦」では、ジョージが婚約者の両親と共にする食事会に、ライ麦パンを持参したことで騒動に発展してしまうなんてエピソードもあった。

The Seinfeld Food Truck is hitting the road!