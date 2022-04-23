¥ì¥¯¥µ¥¹LX¤Ï±ø¤·¤Æ¤Ä¤«¤¦¡¡¤Ê¤¼À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¡©¡¡À¤³¦¤Î¡ÖLX¤Î»È¤¤Êý¡×
LX¤Ïµæ¶Ë¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö
¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLX600¡×¤ò¹ñÆâ¤Ç»î¾è¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡ÚLX¤È¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤òÈæ³Ó¡Û¡¡Á´195Ëç
»î¾è¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾è¤êÌ£¤ä¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î³Æ¼ïÁàºî¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤¬¡¢¤È¤³¤íÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢LX¤Ï¤è¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê»ÈÍÑ¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÊú¤¤¤¿¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹LX600¥ª¥Õ¥í¡¼¥É µÜß·²Âµ×
¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¤ª¤±¤ëLX¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¡ÊIS/ES/LS¡Ë¡¢¥¯¡¼¥Ú¡ÊRC/RCF/LC)¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCT/UX/UX 300e¡Ë¡¢SUV¡ÊUX/UX 300e/NX/RX/LX¡Ë¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¹âµé¥è¥Ã¥È¤ÎLY650¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ÏLY650¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬4²¯±ßÄ¶¡¢ÀèÆü¤â²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼ÂÁ¥¤ò»ë»¡¤·¤¿¥Õ¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤¬6²¯±ßÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÀ¤³¦´¶¤À¡£
¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Î¹â³Û¼Ö¤Ï¡¢LC¤¬5.0L V8ÅëºÜ¼Ö¤¬1327Ëü±ß¤«¤é¡¢3.5L V6¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎLC500h¤¬1377Ëü±ß¤«¤é¡¢¤½¤·¤ÆLC500¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤¬1477Ëü±ß¤À¡£
SUV¤ÎºÇ¹â³Û¼Ö¤¬LX600¤Ç¡¢5¿Í¾è¤ê¤È7¿Í¾è¤ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤¬1250Ëü±ß¡¢ºÇ¾åµé¤Î4¿Í¤Î¤ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¬1800Ëü±ß¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü»î¾è¤·¤¿¡¢ÆüËÜ»Ô¾ìÀìÍÑ¼Ö¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤¬5¿Í¾è¤ê¡¢7¿Í¾è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì1290Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¡£
µð´Á¤Î¤ï¤ê¤Ë¸¤¤Æ°¤
LX600¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ï¡¢³°´Ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤Ë¹õ¸÷µ±ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Î¥Ù¥¼¥ë¤Ë¼¿¹õ¥á¥Ã¥¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥â¡¼¥ë¤ËÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤âÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯¿§¤òÍÑ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î20¥¤¥ó¥Á¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î22¥¤¥ó¥Á¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁöÇËÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿18¥¤¥ó¥Á¤òÍú¤¡¢¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤ÎÀìÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹LX600¥ª¥Õ¥í¡¼¥É µÜß·²Âµ×
¥Ü¥Ç¥£À£Ë¡¤Ï¡¢Á´Ä¹5100mm¡ßÁ´Éý1990mm¡ßÁ´¹â1885mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìÈÌÆ»Ï©¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤Ï¼è¤ê¤Þ¤ï¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎÌý°µ¼°¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿EPS¡ÊÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤Î¸ú²Ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¼ÖÂÎ¤âËÜ³ÊÅª¥¯¥í¥«¥óÂÐ±þ¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆGA-F¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Î°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
ÅÔÆâ¤«¤é²£ÉÍÊýÌÌ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹Ô¤¯¤È¡¢3.5L V6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡ÊºÇÂç½ÐÎÏ415ps/ºÇÂç¥È¥ë¥¯66.3kg-m¡Ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢10Â®AT¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥·¥Õ¥ÈÀ©¸æ¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£
¼Ö½Å¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤Ë¤è¤ê¼ã´³º¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¤Ç2540-2600kg¤È¤¤¤¦µð´Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ë²÷¤Ê²ÃÂ®¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬¼Â¤Ë¸¤¯´¶¤¸¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¸£°úÀÇ½¤¬Âç»ö
¤¸¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Î¼Á´¶¤¬ÀèÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬¿··¿NX¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥ÉºÆ¹½ÃÛ¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¡¢LX600¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¤Ê¥È¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö ¥ì¥¯¥µ¥¹
¸À¤¤Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ü¡×¤È¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¤ä¡Ö¥¨¥³¡×¤È¤ÎÀßÄêº¹¤Ç´¶¤¸¤ë¡¢Áö¤ê¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µæ¶Ë¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤«¤é¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Î²÷Å¬À¤Þ¤Ç¤Î¿¶¤ìÉý¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢LX600¤òÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥É¥æ¡¼¥¹¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜÀìÍÑ»ÅÍÍ¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ï¡¢¶áÇ¯ÆüËÜ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¤ÇÀèÂåLX¤Î¼ÂÍÑ»öÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¤Ê¥È¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¸£°ú¤ò»Ø¤¹¡£
¥È¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥à¡Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¥Ü¡¼¥È¤ä¾èÇÏÍÑ¤Î°¦ÇÏ¤ò±¿¤Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Ç¤Î¥È¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤ëÏ©ÌÌ¤¬¡¢Å¥ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
ÃæÅì¤ÇLX¤Ï¹âµé¤Ê¥é¥¯¥À
LX¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂç·¿SUV¤Ç¤Î¥È¡¼¥¤¥ó¥°¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡Ê¸£°úÀÇ½¡Ë¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹ØÇãÁªÂò»è¤Î¾å°Ì¤ËÍè¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏSUV¤äËÜ³Ê¥¯¥í¥«¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÎÎ°è¤ÇLX¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£
ÃæÅì¤Î¥é¥¯¥À¥ì¡¼¥¹¡£¿ï¹Ô¼Ö¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤äLX¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£ ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¸¡¼¥×¤äºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¥Ö¥í¥ó¥³¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÅÀ¤òÃæÅì¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ÈLX¤ò¡¢³¹¾è¤ê¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥æ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¦ÉÙÍµÁØ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
º½Çù¤Ê¤Éº½µÖ¤Ê¤É¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢½êÍ¤¹¤ë¥é¥¯¥À¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¿ï¹Ô¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æº½Çù¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
ÃæÅì¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢LX¤Ï¹âµé¤Ê¥é¥¯¥À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ¡Ç½À¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢À¸³è¾å¤Î½ÅÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²¤½£¤ä·ÐºÑ¿·¶½¹ñ¤Ç¤Ï¡¢LX¤òÉáÃÊ¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¥æ¡¼¥¹¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿LX¥Ï¡¼¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬ºþ¿·¤µ¤ì·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¿··¿LX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤È¤ÎÁö¤ê¤Îº¹¤òÂç¤¤¤Ë´¿·Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿··¿LX¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿Ä¾¶á¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢2022Ç¯2·î18Æü»þÅÀ¤ÇÇ¼´ü¤Ï4Ç¯ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£