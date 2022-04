アメリカに住む25歳の女性は今年1月、爪にできた一筋の線が皮膚がんであることが判明した。最初にその線に気づいたのは今から10年前のことで、2014年に皮膚科医の診察を受けた際は「ほくろによる色素沈着の可能性が高い」と告げられ、経過観察することとなった。その後は特に目立った変化はなかったが昨年、皮膚がんの一種「メラノーマ」の症例写真を見た友人から再度診察を受けるように促され、詳しい検査を行ったところメラノーマだったことが確認されたという。『The Independent』などが伝えている。

米ワシントンD.C.在住のマリア・シルヴィアさん(Maria Sylvia、25)は今年3月、右手親指の爪にできた皮膚がんの一種「メラノーマ」の切除手術を受けた。

爪にできた一筋の線にマリアさんが初めて気づいたのは2012年のことだった。発見した当時はさほど気にしていなかったそうだが、その1年後には濃く目立つようになったという。

マリアさんはこれまでの経緯をこう振り返っている。

「右手親指の爪に線を見つけたのは16歳の時でした。その時は特に何とも思わず、レーシングカーの中央に縦に塗装されるストライプ模様に似ていたことから冗談で“レーシングストライプ”と呼んでいました。その後も季節ごとに学校で行われる健康診断で何人もの医師に診てもらいましたが何も言われず、2014年に巻き爪で足専門医(podiatrist、足指や爪のトラブルを専門とする医師)の治療を受けた時に初めて皮膚科を受診するように勧められたのです。」

「そして皮膚科医の診察を受けたところ、爪の生え際にできたほくろが原因で色素沈着を起こしている可能性が高いと言われました。私の年齢や民族的に考えても心配ないだろうと。なので生体検査はせず、色や大きさに変化がないか様子を見ることになりました。」

手や足の指の爪下にできるメラノーマは重篤な皮膚がんの一種だが、2021年の『アメリカ国立生物工学情報センター』に掲載された論文によると、全世界のメラノーマ症例の0.07〜3.5%を占めるにすぎない。また60歳代の女性と70歳代の男性が最も多く罹患することから、最初に診察した皮膚科医はマリアさんがこのタイプのがんに当てはまるとは考えなかったようだ。

それから8年間、マリアさんの爪には特に目立つ変化は見られず、時間が経つにつれて線の存在も気にならなくなったそうだ。

しかし2021年秋、爪の下にできたメラノーマの症例写真を見た友人から詳しい検査を受けるよう促された。そして今年の1月19日に生体検査を受けた結果、それがメラノーマだったことが確認されたのだ。

「医師からメラノーマだと告げられた時には、心臓が飛び出るかと思いました。でも初期段階で、このタイミングで検査を受けたのは幸運だったと言われました。その数週間後にはがん専門医の診察を受けて、どこにも転移していないステージ0であることが分かりました。このがんがステージ1になるまで10年〜13年かかることもあるそうですが、ステージ1になると非常に侵攻性が高くなるとのことでした。」

そう明かしたマリアさんは3月11日、メリーランド州ボルチモアにある「ジョンズ・ホプキンス病院(The Johns Hopkins Hospital)」で爪の皮下組織である爪床とその周りの骨や腱を切除する手術を受けた。

その後の検査でもメラノーマの転移は確認されず、親指の切断などその先の治療は必要ないと判断され、3月25日に皮膚移植手術が行われた。

「もう私の親指にはがんはないはずです。でも今後5年間は再発のリスクが高いため、2年間は3か月に一度、残りの3年間は半年に一度のペースで診察を受けなければなりません。結果的には手遅れになることもなく、私はとても幸運だと思います。」

そのように語ったマリアさんは現在、メラノーマの早期発見がいかに大切かを伝えるため自らの経験をTikTokでシェアし、次のように述べている。

「私の投稿を見て皮膚科を予約したというコメントも多数寄せられていて、早期発見の大切さに注目が集まっていることを嬉しく思います。ポジティブで励みになるようなコメントばかりですが、不安になった人もいるでしょう。私のように爪床を切除した人や、早期発見ができずに指や足の指を失った人たちからのコメントも届いています。爪に縞模様があって心配だという人は皮膚科医に診てもらってください。中には診察を受けるのが怖いという人もいますが、早期発見できれば治せる病気ですから。私は検査を勧めてくれた友人にとても感謝しています。私と同じような爪の人と出会った時には、皮膚科で診察を受けるよう勧めてほしいです。」

