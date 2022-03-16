¡Úº£Æü¤ä¤í¡Û¼«Âð¤Ç¡Ö±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¡×¤òºî¤ë¡ÈÄ¶´ÊÃ±¡É¤ÊÊýË¡¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡ÖÁáÂ®¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È´¿·Þ¤ÎÀ¼
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¤¤¤¯µ¡²ñ¤â¥¬¥¯¥ó¤È¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï¸À¤¨¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¤Ëµï¼ò²°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤¬Îø¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¢¤¢¡¢¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤Î±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¤òËËÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ò¼«Âð¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤¬¡¢¸½ºß¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Á¥é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ý¥Ý¡¼¥Ý¥Ý¥Ý¥Ý👀
¥Ý¥Ý¡¼¥Ý¥Ý¥Ý¥Ý👀¢ö
ñ»Ò¤Î±©¤Ï¤«¡¼¤ó¤¿¤ó¢ö
ñ»Ò¤ÎÄì¤¬¡Á¡¡¾Æ¤±¤¿¤é¡Á
¾®ÇþÊ´¿å¤òÆþ¤ì¡¡¤à¡¦¤¹¡¦¤À¡¦¤±¢ö
ºÇ¸å¤Ï³¸¤ò ¼è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¡Á
¥Ä¥¤¡¼¥È¼ç¤Ï¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¡Ú¸ø¼°¡ÛÆüËÜ¤Î¿©¤òÌ£¤ï¤¦¡×¡Ê@zennoh_food¡Ë¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¤ò¼«Âð¤Çºî¤ëÊýË¡¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤êÊý¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ñ»Ò¤ÎÄì¤¬¾Æ¤±¤¿¤é¡¢¢¾®ÇþÊ´¿å¡Ê¿å:1¥«¥Ã¥×¡Ü¾®ÇþÊ´¾®¤µ¤¸4¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢6¡Á7Ê¬¾ø¤·¡¢£¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¼è¤ê¡¢±©º¬¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ñ»Ò¤Î±©º¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª ¡¡¤³¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤ÏÂç¤¤¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê´À¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¼ê´ÖÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ëµï¼ò²°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤é¡¢»î¤µ¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎäÅàñ»Ò¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ±©º¬¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÈþÌ£¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
https://twitter.com/zennoh_food/status/1501124001011159041
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§±îÀîÍ¤¡Ë