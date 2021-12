大きすぎて話題の台湾からあげ「大鶏排（ダージーパイ）」とは？

ベーシックからトレンドまで。食にまつわる用語を解説し、食べられるお店も紹介する『食べペディア』。今回は台湾からあげ「大鶏排(ダージーパイ)」について。インパクト抜群のビッグな揚げ物・ダージーパイの解説とともに、ダージーパイが食べられる各地の台湾料理専門店をご紹介!

【食べぺディア】台湾からあげ『ダージーパイ』が流行中!

当たり前のように食してきたけれど詳しくは知らない定番食材や料理、流行っているのは知っているけれど実はまだ食べたことがないスイーツなど、食の世界は未知の情報で溢れている。そんなときは「食べぺディア」を読んで情報アップデート! 行きたいお店も保存しちゃおう。

カリカリでスパイシー! インパクト大の揚げ物「ダージーパイ」とは?

ダージーパイ専門店「炎旨大鶏排(エンシダージーパイ)」の「大鶏排」 出典:yama.jrさん

大人の顔よりも大きなサイズで、カリッとジューシーな台湾の揚げ物グルメ「大鶏排(ダージーパイ)」をご存じだろうか?

ダージーパイとは、鶏むね肉を叩いて大きく伸ばし、調味料やスパイスで味付けをしてからタピオカ粉などを混ぜた衣をまぶして、カリカリに揚げた台湾夜市の定番屋台料理のこと。鶏排(ジーパイ)や炸鶏排(ザージーパイ)という名前で呼ばれていることもある。

東京・江戸川橋の台湾酒場「FUJI COMMUNICATION」の「台湾夜市風 大鶏唐揚」 撮影:松村宇洋

日本では近年、タピオカミルクティーや台湾カステラ、ルーロー飯など台湾グルメがたびたび流行してきたが、ダージーパイもそのなかの一つとして話題に。インパクト抜群の見た目とからあげブームの流れも相まって、人気が拡大しているようだ。

台湾風からあげや台湾風フライドチキンと説明されることが多く、台湾料理専門店を中心に提供されている。テイクアウトでは豪快にかぶりつくスタイルが多く、定食や居酒屋メニューとして登場する際はカットされた状態で提供しているものも見られる。

「ダージーパイ」を食べるなら台湾料理専門店へ!

【大阪など】5種類のスパイスで好きな味付けに! 「炎旨大鶏排」

炎旨大鶏排 心斎橋店 出典:tabititoさん

大阪・京都・愛知・東京・福岡に5店舗を展開するダージーパイ専門店「炎旨大鶏排(エンシダージーパイ)」。こちらの「大鶏排」は、鶏むね肉を顔が隠れるほど大きく伸ばし、キャッサバ粉を使った衣を付けてじっくりと低温で揚げているのがポイント。

台湾ビールとのセットメニューも用意 出典:▼・ᴥ・▼ marronさん

外はカリッと中はジューシーな味わいで、仕上げに振りかけるスパイスはオリジナルブレンドの椒鹽粉(ジャオヤンフェン)のほか、チリレモンやケイジャンなどから好きなものを選べるのがうれしい。

【東京】本格的な台湾夜市グルメがずらりと揃う「台南担仔麺」

台南担仔麺 写真:お店から

<店舗情報>◆炎旨大鶏排 心斎橋店住所 : 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-15-15 野々垣ビル 1FTEL : 06-6210-3776

東京・神保町の「台南担仔麺 (タイナンターミー)」は、自家製の小籠包や麺類、ご飯もの、揚げ物といった本格的な夜市グルメを、台湾から取り寄せた装飾品で囲まれた空間のなかで食べられると人気の台湾料理専門店。

ひと口サイズにカットした状態で提供 出典:hongo555さん

こちらの「士林豪大鶏排(シリンハオダージーパイ)」は、カリカリに揚げた皮とジューシーな鶏むね肉を同時に楽しめる一品。食べやすいサイズにカットした状態で出してくれるので、かぶりつくのはちょっと恥ずかしいという人にもおすすめ!

<店舗情報>◆台南担仔麺住所 : 東京都千代田区西神田2-1-13 十勝ビル 2FTEL : 050-5571-9945

文:平石紗代、食べログマガジン編集部

