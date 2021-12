米HBO、2022年リリース作品を発表！『ウエストワールド』が2年ぶりにカムバック

2022年に米HBOとHBO Maxでリリースされる新作&既存ドラマの新シーズンをダイジェストした動画が公開された。2年ぶりのカムバックとなる『ウエストワールド』やケイリー・クオコ主演の『フライト・アテンダント』の新シーズンなどがフィーチャーされている。

『セックス・アンド・ザ・シティ』や『ゲーム・オブ・スローンズ』といった時代を代表する人気シリーズを数多く生み出したHBOは、配信サービスHBO Maxをローンチしたことで益々勢いを増している。そんなHBOとHBO Maxで2022年にリリースされる作品を総集した動画が公開。



既存のドラマシリーズでは『ウエストワールド』シーズン4と『フライト・アテンダント』シーズン2に加え、リブート版『ゴシップガール』シーズン2、『ユーフォリア/EUPHORIA』シーズン2、『ダーク・マテリアルズ』シーズン3、『バリー』シーズン3、『ザ・ネバーズ』シーズン2、『レイズド・バイ・ウルブス/神なき惑星』シーズン2、『Hacks(原題)』シーズン2が登場。

そして、2022年にデビューを飾る新作ドラマとして、『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚となるスピンオフドラマ『The White House Plumbers(原題)』などがフィーチャーされている。

いずれも日本への上陸は未定だが、リリース情報に目を光らせておきたい。(海外ドラマNAVI)

『ウエストワールド』Photograph by Courtesy of HBO /『フライト・アテンダント』Photograph by Karolina Wojtasik /『Peacemaker』Photograph by Courtesy of HBO Max