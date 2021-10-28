¡ØSEX AND THE CITY¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤È¥¥¹¡©¿·¤·¤¤Îø¤Î¤ªÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤«
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢4¿Í¤Î½÷À¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿ÊÆHBO¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØSEX AND THE CITY¡Ù¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØAnd Just Like That...¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥¥ã¥ê¡¼¡Ê¥µ¥é¡¦¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ë¤¬Ææ¤ÎÃËÀ¤È¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤Îø¤Î¤ªÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆET¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÊÆHBO MaxÀ½ºî¤Ë¤è¤ë¡ØAnd Just Like That...¡Ù¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¢¥ß¥é¥ó¥À¤Î3¿Í¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30Âå¤Î»þ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿50Âå¤Ç¤ÎÍ§¾ð¤ä¸½¼Â¼Ò²ñ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
Â³ÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¥Ã¥°¤ò±é¤¸¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Î¡¼¥¹¤ÎÂ³Åê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Î¥»¥Ã¥È²èÁü¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¤ÏÆÈ¿È»þÂå¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥Ë¡Ý¡Ê¡ØMajor Crimes ¡Á½ÅÂçÈÈºá²Ý¡Ù¡Ë±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃËÀ¤È¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Carrie Bradshaw is kissing another man in October 21, 2021
¸½»þÅÀ¤ÇÂ³ÊÔ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¤Î¸µºÊ¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥â¥¤¥Ê¥Ï¥ó¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¥ã¥ê¡¼¤È¥Ó¥Ã¥°¤Î·ëº§¤¬°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤È¥Ó¥Ã¥°¤¬¥Ñ¥ê¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢°ÊÁ°¸ø¼°¤¬È¯É½¤·¤¿±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î²èÁü¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤À¤±¤Ë²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë°ìÇÈÍð¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
And Just Like That...(@justlikethatmax)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
Â³ÊÔ¤Ë¤Ï¥µ¥é¤È¥¯¥ê¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¡Ê¥ß¥é¥ó¥ÀÌò¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈÌò¡Ë¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥¤¥²¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ê¥ß¥é¥ó¥À¤ÎÉ×¥¹¥Æ¥£¡¼¥ÖÌò¡Ë¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤ÎºÆº§Áê¼ê¥Ï¥ê¡¼Ìò¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥½¥ó¡Ê¥¥ã¥ê¡¼¤Î¿ÆÍ§¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÌò¡Ë¤â½Ð±é¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¤Î3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥µ¡¦¥È¥Ã¥É¡¦¥¦¥§¥¯¥¹¥ê¡¼Ìò¤Î¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¢¥ê¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ê¡ØEmpire À®¸ù¤ÎÂå½þ¡Ù¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÉÔÆ°»º¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥Þ¡¦¥Ñ¥Æ¥ëÌò¤Ç¥µ¥ê¥¿¡¦¥Á¥ç¥¦¥É¥ê¡¼¡Ê¡ØHOMELAND¡Ù¡Ë¡¢Í¥½¨¤ÇÄ©ÀïÅª¤Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎË¡³ØÉô¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ã¡¦¥¦¥©¥ì¥¹Ìò¤Ç¥«¥ì¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ê¡ØMarvel ¥ë¡¼¥¯¡¦¥±¥¤¥¸¡Ù¡Ë¡¢¥¥ã¥ê¡¼¤¬Äê´üÅª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥§¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Ìò¤Ç¥µ¥é¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥ê¡¼¤È¥Ó¥Ã¥°¤Î·ëº§À¸³è¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØAnd Just Like That...¡Ù¤Ï¡¢HBO Max¤Ç12·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡ØAnd Just Like That¡Ä¡ÙPhotograph by Courtesy of HBO Max