待ってました！『シャザム！』新録吹き替え版は草尾毅ら『CHUCK／チャック』吹き替えキャストが勢揃い!!

9月から3か月連続で吹き替え映画を強化放送している洋画専門CS放送ザ・シネマの「秋の吹き替え祭り」にて、11月7日(日)にザ・シネマ新録吹き替え企画『シャザム!【ザ・シネマ新録版】』が初放送される。今回は、吹き替えキャストのコメントを紹介しながら、その魅力をクローズアップしていきたい。

シャザムを吹き替えるのは、ザカリー・リーヴァイを知り尽くした草尾毅!

『シャザム!』は、"見た目は大人、頭脳は子ども"というDCコミックスの異色ヒーローを描くアクション映画。主人公シャザム役は、海外ドラマ『CHUCK/チャック』(以下、『CHUCK』)のチャック役が出世作となったザカリー・リーヴァイが演じている。過去に民放TVの洋画番組を見て育った洋画のファンに向けた「この俳優にはこの声優」というこだわりの吹き替え版の放送に力を入れ、吹き替えファンに常に寄り添うザ・シネマ。『シャザム!』新録吹き替え版でも、ザカリーが演じたチャックという気弱なオタクと凄腕スパイという二面性を持つキャラクターを見事に吹き替えた、人気と実力を兼ね備える声優の草尾毅が演じる。

今回の吹き替え版キャスティングについて、草尾は「『CHUCK』をやっていた草尾にやらせてくれるという話を伺ったときは本当にうれしかったです」と喜びを露わにしている。筆者も『シャザム!』の予告編が初公開された際には、コミカルなザカリーの演技に『CHUCK』を思い出し、シャザムのセリフが脳内で勝手に草尾氏の声に変換されていたので、この新録版は「待ってました!」のひと言だ。

吹き替え収録に対しても、「ザカリーの魅力の一つでもある、どこまでがアドリブで、どこまでがセリフなのかわからないところが多々あり、そのアドリブまで拾って演じることにすごくやりがいがありました。ただ、その微妙な作品を超えない崩し方がすごく巧みな方なので、それを吹き替えることに、『CHUCK』の時と同様にプレッシャーを感じることも。でも、彼がこういう世界観が大好きなのだろうなという表情が画面からにじみあふれていたので、僕も楽しんでやろうということを心がけました」と振り返る。チャックを演じるザカリーの声をハマり役として5年間も吹き替え、ザカリーの演技を知り尽くしている草尾だけに、その言葉の端々からも期待が高まる。





海外ドラマファンなら見逃せない!吹き替えキャスト&演出に『CHUCK/チャック』ファミリー勢揃い!!

草尾の他にも吹き替えキャストに『CHUCK』ファミリーが勢揃いしている。サラ役の魏涼子がグループホームの奥さんローザ、ケイシー役の山野井仁が魔術師シャザム、モーガン役の粟野志門がグループホームで暮らすペドロ&ヒーローペドロ、"おみごとキャプテン"デヴォン役の小野塚貴志がヒーローフレディ。さらに、チャックが働く家電量販店《バイ・モア》のメンバーから、ジェフ役の坂本くんぺいが学校の警備員モラン/モールのサンタクロース、アンナ役の〆野潤子がビリーの母、ハリー・タン役/エメット役の高橋研二がヴィランのミスター・マインドと、『CHUCK』関連で揃えつつ、吹き替えファンにはおなじみ&こだわりのキャスティングがなされている。

加えて、吹き替え演出にも『CHUCK』で彼らをまとめていた早川陽一と、"おみごと"な盤石の布陣は、「さすがザ・シネマ新録版。本当に分かっているな」と吹き替えファンを思わず上から目線にさせてしまうほどだ(笑)。そんな『CHUCK』の座組が集まったことに、草尾は「『CHUCK』の主要な役者たちが吹き替えに参加するという話を聞いて、やっていてよかったなっていうか。こんなことあるのだなと思いました」と驚くと、粟野も「興奮しました。ザカリーが『CHUCK』を映画化したいとずっと言っているのですけど、でもやっぱり難しいのかなと思っていたところにこの話があり、またみなさんとご一緒できるなと思い、夢が違った形で実現した感じです」と口を揃える。





一方で、コロナ禍により全員が一緒での収録とはならず、草尾&山野井と魏&粟野とで別れての収録であったという。しかし、コメントの数々からも息ピッタリと思わされるのは『CHUCK』で培った長年の経験の賜物であろう。魏は「先に草尾さんが収録されていたので、草尾さんの声が聞こえてきたら、もちろん別作品なのですが、一気に『CHUCK』の頃の気持ちに戻りました。ましてや横に粟野さんがいて、早川さんが粟野さんをディレクションするあの空気と内容が当時と全く変わらず、楽しいやりとりでした」と懐かしみ、山野井は「『CHUCK』の座組のみんなで盛り上げていくよ! みたいな。でも、粟野くんだけはやっぱり、永遠の飛び道具なんで、やってくれるだろうなと思っていました(笑)」と笑顔で語る。





山野井ら3人がそれぞれ本作で演じる役柄について、山野井は「魔術師は得意ですよ(笑)。あの手の怪しい役が多くて。最後にやられて、パラパラパラッと消えていくみたいな。そういう役が多いので、慣れています」と自信を覗かせ、魏も「台本を頂く前から、私もお母さん役をやるのだろうなと思っていました。そうやって作品に入るのが初めてだったので、とても面白かったですね」と楽しんで収録に臨んだ様子。そんな中で、粟野は「あまり表情も豊かでなく、ボソボソとしゃべる、とらえにくい子どもなんです。でも、もう自分の中の引き出しもないので、「これでごめんなさいっ!」という感じでやっていましたけど(笑)」と謙遜しながら、はにかんで答える。3人の役柄は『CHUCK』で演じたキャラクターとは大きく違うが、実力派の3人なだけに、作品を存分に楽しませてくれる吹き替えを披露してくれるに違いない。





『CHUCK/チャック』を知らなくても大丈夫!吹き替えファン全員にオススメのワケ

『CHUCK』ファミリーが顔を揃えるということで、どうしても『CHUCK』という作品の色を出しがちの吹き替えになってしまい、作品そのものを台無しにしてしまうかもと心配する吹き替えファンもいるかもしれない。しかし、魏が「収録前に、早川さんに何かサラっぽいものを出した方が良いかと伺ったんですけど、「そんなことは関係なく、作品に徹してください」と言ってくださいました」などと明かすように、そこは数多くの吹き替え作品の演出を手がけてきた早川と、経験豊富なキャスト陣だけに心配無用。

その上で、草尾の「シリーズ作品の『CHUCK』のような毎週の積み重ねではなく、本作の収録は1日だけなので瞬発力が求められることもあり、早川さんとのコミュニケーションをどうやって取ろうかと考えていたんです。だけど、早川さんと山野井さんとのやりとりを聞いて、そういえば『CHUCK』の時はこうだったなと思い返して、安心感とともに吹き替えることができましたし、とてもワクワクして楽しめました」との言葉からも充実した収録が行われたことがうかがえる。

さらに、『CHUCK』ファミリーだけでなく、物語の主要キャラクターの吹き替えキャストについても、本作のヴィランであるDr.サデウスを実力派のベテラン加藤亮夫、シャザムへと変身する少年ビリーとその親友フレディのコンビを、林勇(アニメ『東京卍リベンジャーズ』佐野万次郎役など)と村瀬歩(アニメ『ハイキュー!!』日向翔陽役など)と目覚ましい活躍を見せる人気声優の二人という文句のないキャスティングとなっている。

草尾たちが新たに命を吹き込んだ新録版。草尾が「山野井さんが収録した宣伝用のコメントも、そのテンションがすごく面白いですし、現場のスタッフ、出演者一同、本当に大爆笑しながら新録版を作らせていただきました。この作品の新たな魅力を、新たな吹き替えで発見していただけたらうれしいです」と語る本作は、『CHUCK』好きの海外ドラマ吹き替えファンだけでなく、全ての吹き替えファン、そして普段は吹き替えを見ないという人にもぜひ見てほしいと思えるほどオススメしたいものとなっている。

放送情報



ザ・シネマ新録企画第6弾

『シャザム!』

【ザ・シネマ新録版】11月7日(日)21:00〜 放送

11月ダイヤモンドシネマ

『シャザム!』

字幕版11月5日(金)21:00〜 放送

オフィシャル吹替版11月5日(金)12:00〜 放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シャザム!』© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. SHAZAM! and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics.