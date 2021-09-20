¥Ó¡¼¥ë¤òÈ¢Çã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³ Ìµ°Õ¼±Ï²Èñ¤Î²þÁ±¤Ç·î3Ëü±ßÀáÌó¡ª
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀáÌóË¡¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊÀáÌóË¡¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÀáÌó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÏÂÅÄÍ³µ®¤µ¤ó¡£¤Ä¤Þ¤êÀáÌó¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¤Ã¤Á¤êÇÄ°®¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀáÌóË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤ËÃø½ñ¡Ø·î3Ëü±ßÃù¤Þ¤ë¡¡¥à¥À¤Ê¤·À¸³è½Ñ¡Ù¡Ê±Ê²¬½ñÅ¹¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀáÌó¤ËÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤²ÈÂ²¤ò¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ëÊÌ¤Ë3¥¿¥¤¥×¤Î²ÈÂ²¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤½¤ì¤«¤é·îÆü¤¬¤¿¤Á¡¢¤·¤«¤â¸½ºß¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢3¤Ä¤Î²ÈÂ²¥¿¥¤¥×¤ÎÀáÌóË¡¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£²ÈÂ²¤Î¡ÈÏ²Èñ¥°¥»¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¤ËÀáÌó
¤½¤³¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·ÈÇ¤Î3¥¿¥¤¥×²ÈÂ²ÊÌ¡Ö·î3Ëü±ß¤òÃ£À®¤Ç¤¤ëÀáÌó¥×¥é¥ó¡×¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤º´ÊÃ±¤Ë3¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÌµÆÜÃå²ÈÂ²¡Û
¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¤È¤Ü¤·¤¯¡¢É×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤Ä¤Í¤ËºÇ¿·µ¡¼ï¡£ºÊ¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÍ¾Ç°¤Ê¤·¡£¿·¤·¤¤¥â¥Î¡¢ÊØÍø¤Ê¤â¤ÎÂç¹¥¤²ÈÂ²¡£¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎÉô²°¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î»þ´Ö¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£
¡Ú¤À¤À¤â¤ì²ÈÂ²¡Û
ÀáÌó¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥»¡¼¥ëÉÊ¤òÇã¤¤¤¹¤®¤ÆÍ¾¤é¤»¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢°ÂÊªÇã¤¤¤ÎÁ¬¼º¤¤¤¬Â¿¤¤¡£ÌµÍý¤·¤Æ¾ÃÈñ¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥à¥ÀÇã¤¤¤ËÁö¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÍ·¤Ó¹¥¤²ÈÂ²¡Û
µÙ¤ß¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¡£¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð²ÈÂ²¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¡£¤¤¤Þ¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Çµ¤Ê¬¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤Þ¤ó¤»¤º¤Ë¡¢¾å¼ê¤ËÀáÌó¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«»×°Æ¤¹¤ëÆü¡¹¡£
¢£3¥¿¥¤¥×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀáÌó¡È4¤Ä¤ÎSTEP¡É
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î²ÈÂ²¥¿¥¤¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀáÌó½Ñ¤ò¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÇÄó°Æ¡£
¡Ú1¡Û¤¤¤Á¤Ð¤ó²È·×¤Ç¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«Ä¾¤¹
¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÌ¤Î²È·×¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¯ºï¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¡£¼ã¤¤¤³¤í²ÃÆþ¤·¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£°åÎÅÆÃÌó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¤Þ¤¿¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯³Ý¶â¤¬²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú2¡Û¿©Èñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡ÖÌµÍý¤»¤º¡¢µ¤Éé¤ï¤º¡¢Çã¤ï¤µ¤ì¤º¡×¤¬Âç»ö
¡ÖËèÆü¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ1±ß¤Ç¤â°Â¤¯¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ï¤ê¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡È°ÂÊªÇã¤¤¤ÎÁ¬¼º¤¤¡É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¤¤¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤À¡£
¡Ú3¡Û¸ø¶¦ÎÁ¶â¤äÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÌÅÝ¤¬¤é¤º¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë
¡Ö¶áÇ¯¡¢ÅÅµ¤¤È¥¬¥¹¤¬¼«Í³²½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬»²Æþ¡£²Á³Ê¶¥Áè¤Î·ë²Ì¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤â¡¢3Âç¥¥ã¥ê¥¢¤¬»Ï¤á¤¿¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ·ÀÌó¤ä¡¢¤â¤Ã¤È°Â¤¤MVNO·ÀÌó¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÌÌÅÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Î²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¾®¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢·ÀÌó¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ú4¡Û¤À¤À¤â¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡Ö¤½¤ì°Ê¾å»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ë¥·¥Õ¥È
¡ÖÀá¿å¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¿·À½ÉÊ¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È»È¤¨¤ëÎÌ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¤â¶¯À©Åª¤ËÀáÌó¤¬²ÄÇ½¤Ë¡×
¢£ÀáÌó¡È4¤Ä¤ÎSTEP¡É¤òÆ§¤ó¤À¡¢²ÈÂ²¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Ö¤Ò¤È·î3Ëü±ß¡×ÀáÌó¥×¥é¥ó
¡ÚÌµÆÜÃå²ÈÂ²¡Û¤Î¾ì¹ç
¡Ö²ÈÂ²¤Ç¸Ä¿Í¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¯¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥à¥À¸¯¤¤¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÈÄí¡£É×ÉØ¤Ç¤ªºâÉÛ¤¬ÊÌ¤Ê²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÈÄí¤ÏÌîÊü¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¤Î¤ª¶â¤ä³Æ¼«¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤ËÉ×¤¬IT¤Ë¾Ü¤·¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë³Ê°Â¤ÎMVNO·ÀÌó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú1¡Û¤Þ¤º¤ÏÂç¤¤¯ÀáÌó¤Ç¤¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸«Ä¾¤¹
¡ÒÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È°åÎÅÊÝ¸±¤È¤Î¥À¥Ö¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¸«Ä¾¤¹¡Ó¡§À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë°åÎÅÆÃÌó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë³Ý¤±¼Î¤Æ¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ý¤±¼Î¤Æ¤ÎÊÝ¸±¤Ï¤ä¤á¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý3,000±ß¡£
¡Ú2¡ÛÄÌ¿®ÎÁ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹
¡Ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò³Ê°ÂSIM¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¡ÊMVNO¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ó¡§1¿Í5,000±ß¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç4¿Í²ÈÂ²¤Ê¤é¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â-2Ëü±ß¡£
¡ÒÆ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î·ÀÌó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Ü¤ë¡Ó¡§Amazon¥×¥é¥¤¥à¤ÈNetflix¤ËÆ±»þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ò¤È¤Ä¤Ë¸º¤é¤¹¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý2,000±ß¡£
¡Ú3¡ÛÊØÍø¤µ½Å»ë¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¿¥à¥À¸¯¤¤¤òÀö¤¤½Ð¤¹
¡Ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÃã¤ò°û¤à¤¿¤á¤ÎÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤ò¤ä¤á¡¢ËâË¡ÉÓ¤Ë¤¹¤ë¡Ó¡§ÊÝ²¹¤Î¤¿¤á¤ÎÅÅµ¤ÎÌ¤ÏÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý850±ß¡£
¡Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤¹¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ÆþÍá¤ÏÅòÁ¥¤Ë¤ªÅò¤ò¤Ï¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ó¡§3¿Í°Ê¾å¤Î²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢ÅòÁ¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¿åÆ»Âå¡¢¥¬¥¹Âå¤ÎÀáÌó¤Ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý2,500±ß¡£
¡Ò¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¤ÎÀá¿å¥°¥Ã¥º¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Ó¡§ºÇ¿··¿¤ÎÀá¿å¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤ÏÌó4³ä¤ÎÀá¿å¸ú²Ì¤¬¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý830±ß¡£
¡Ò¤ªÉ÷Ï¤¤Ë²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤Ä¤Å¤±¤ÆÆþ¤ë¤è¤¦¤ËÆþÍá»þ´Ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ó¡§¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÄÉ¤¤¤À¤¤ò¤Ê¤¯¤·¥¬¥¹Âå¤ò¥«¥Ã¥È¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý220±ß¡£
¡Ò¿©´ï¤Ï¼êÀö¤¤¤ò¤ä¤á¡¢¿©Àö´ï¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Ó¡§¿©Àö´ï¤ÎÀá¿å¸ú²Ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý900±ß¡£
¡Ò²ÈÂ²¤¬¸Ä¼¼¤Çºî¶È¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÃÈË¼¤ò³èÍÑ¡Ó¡§Åß¾ì¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÅÅµ¤¤Ò¤¶¤«¤±¤Ê¤É¤ÇÃÈ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý740±ß¡£
¡Ú4¡ÛÀ¸³èÈñ¤Î´ðËÜ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸«Ä¾¤¹
¡ÒºÇ°Â¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î¥×¥é¥ó¤Ë·ÀÌóÊÑ¹¹¤·¡¢ÅÅµ¤Âå¤ò²¼¤²¤ë¡Ó¡§ÅÅÎÏ¼«Í³²½¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤È·ÀÌó²ÄÇ½¡£ÅÅÎÏÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ°Â¤Î²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý500±ß¡£
¡Ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Ó¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¿·À¸¶ä¹Ô¤Ê¤É·î1²ó¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â-500±ß¡£
·î3Ëü2,040±ß¤ÎÀáÌó¤ËÀ®¸ù¡ª
¡Ú¤À¤À¤â¤ì²ÈÂ²¡Û¤Î¾ì¹ç
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦ËÜ¿Í¤ÏÀáÌó¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¥»¡¼¥ëÉÊ¤òÇã¤¦¤Ê¤É¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¥à¥À¤ÊÅØÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¡£»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤À¤À¤â¤ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºßÂð»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÈ¢Çã¤¤¤·¤Æ°Â¤¯Çã¤¨¤ÆÊØÍø¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥à¥À¸¯¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡Ú1¡Û¤Þ¤º¤ÏÂç¤¤¯ÀáÌó¤Ç¤¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸«Ä¾¤¹
¡ÒºÊ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¶¦ºÑ·Ï¤Î³Ý¤±¼Î¤Æ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡Ó¡§À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¸±¤«¤é¡¢³Ý¶â¤Î°Â¤¤Á´Ï«ºÑ¤äÀ¸¶¨¤Ê¤É¤Î³Ý¼Î¤ÆÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·Ä¾¤¹¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý6,000±ß¡£
¡Ú2¡Û¼ñÌ£¤ÎÊ¬Ìî¤Î¤À¤À¤â¤ì¤ò»ß¤á¤ë
¡Ò±Ç²è¥½¥Õ¥È¤Î¹ØÆþ¤ò¤ä¤á¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ó¡§±Ç²è¤òBlu-ray¥½¥Õ¥È¤Ç½êÍ¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ò¤È·î1,000±ß¸«ÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤à¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý5,000±ß¡£
¡Ú3¡Û¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÇã¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¿©Èñ¤Ë¸¤¤ÀáÌó¤òÆ³Æþ
¡Ò»ÔÈÎ¤Î¥ì¥È¥ë¥È¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤ä¤á¡¢¼«Âð¤Çºî¤ë¡Ó¡§ËãÇÌÆ¦Éå¤ä²óÆéÆù¤Ê¤É¤Î¥ì¥È¥ë¥È¤ÎÁÇ¤ÏÇã¤ï¤º¤Ë¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¾å¤¬¤ê¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý1,800±ß¡£
¡ÒÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£¹ç¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¿©ºàÈñ¤òºï¸º¡Ó¡§¤È¤ó¤«¤Ä¤Ê¤ÉÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤è¤ê¤¢¤ó¤«¤±ÎµÅÄÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£¹ç¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢1ÉÊ¤Ç¼çºÚ¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý6,000±ß¡£
¡ÒÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¡Ó¡§¤Ò¤È¤Ä»Ä¤Ã¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ï¼Î¤Æ¤º¤ËÎäÅà¤·¤Æ¤ªÊÛÅö¤Î¿©ºà¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Á¤ç¤¤»Ä¤·¤òÅ°Äì¤·¤Æ¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý4,000±ß¡£
¡Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÁíºÚ¤Î¸«ÀÚ¤êÉÊÇã¤¤¤ò¤ä¤á¤ë¡Ó¡§É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÈò¤±¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý1,800±ß¡£
¡Ò¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¤ÎÈ¢Çã¤¤¤ò¤ä¤á¤ë¡Ó¡§¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÈ¢Çã¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¬¤Þ¤ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤ÉÇã¤¤¤Ë¤¹¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý4,000±ß¡£
¡Ú4¡Ûµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤À¤â¤ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²þÁ±¤¹¤ë
¡Ò15Ç¯Á°¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇã¤¤´¹¤¨¤ë¡Ó¡§¾Ê¥¨¥Í¤¬¿Ê¤ß¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î¥í¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Çã´¹¤¨Âå¶â¤ò¾å²ó¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý800±ß¡£
¡Ò¥È¥¤¥ì¤ä¸¼´Ø¤Ï¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤ËÂØ¤¨¤ë¡Ó¡§LEDÅÅµå¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀáÅÅ¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý500±ß¡£
¡ÒÅÅµ¤¤È¥¬¥¹¤Î¥»¥Ã¥È³ä¤Ë¤·¤Æ¸ÇÄêÈñ¤ò¸º¤é¤¹¡Ó¡§ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¼«Í³²½¤Ç³Æ¼Ò¥»¥Ã¥È³ä¤ò¼Â»Ü¡£ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î²ñ¼Ò¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÍ°ú¤¥×¥é¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤Ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý250±ß¡£
¡ÒNHK¤Î¼õ¿®ÎÁ¤Ï¤Þ¤È¤áÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¡Ó¡§·î¡¹Ê§¤¤¤ò1Ç¯Ê¬Á°Ê§¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯´Ö1,900±ß¡Ê±ÒÀ±·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡Ë°Â¤¯¤Ê¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý160±ß¡Ê·î´¹»»¡Ë¡£
·î3Ëü310±ß¤ÎÀáÌó¤ËÀ®¸ù¡ª
¡ÚÍ·¤Ó¹¥¤²ÈÂ²¡Û¤Î¾ì¹ç
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÈÂ²¡£·î¤Ë¿ô²ó¤Î³°¿©¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÌµÍý¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤ä¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇÂç¤¤¯ÀáÌó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ú1¡Û¤Þ¤º¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼ÖÈñÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é
¡Ò¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ó¡§¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÇ¯´Ö1Ëü±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý800±ß¡Ê·î´¹»»¡Ë¡£
¡ÒJAF¤Î²ÃÆþ¤ò¤ä¤á¤ë¡Ó¡§¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ë¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐJAF¤ÏÉÔÍ×¤Ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý330±ß¡Ê·î´¹»»¡Ë¡£
¡Ú2¡Û¤É¤³¤Ë¥à¥À¤¬¤¢¤ë¤«¤òÀö¤¤½Ð¤¹
¡Ò¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤á¤ë¡Ó¡§¤Õ¤À¤ó¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ê¤é·ÀÌó²ò½ü¤¹¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý1,700±ß¡£
¡ÒÉ×ÉØ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Í¥Ã¥È·ÀÌó¤Î¥×¥é¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡Ó¡§¥É¥³¥â¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È·ÀÌóÀìÍÑ¤Îahamo¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑÎÁ¶â¤¬¤Û¤ÜÈ¾³Û¤Ë¡£au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÆ±ÍÍ¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý6,000±ß¡£
¡Ò¿©´ïÀö¤¤¤Ï¿©Àöµ¡¤À¤±¤ò»È¤¦¡Ó¡§¿©Àöµ¡¤ÎÀá¿å¸ú²Ì¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý900±ß¡£
¡Ú3¡Û¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¤ª¶â¤Ï¶ËÎÏ¡È¤ªÆÀ¡É¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤ë
¡ÒÇ¯3²ó¹Ô¤¯¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ï¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡Ó¡§¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý2,250±ß¡£
¡Ò¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤Ç¿·´´Àþ¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¤Ç°Â¤¯ºÑ¤Þ¤¹¡Ó¡§Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡ÊÊÒÆ»600¥¥í°Ê¾å¡Ë¤Î±ýÉüÍøÍÑ¤Ï¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¤ÇÌó1³ä°ú¤¤Ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý2,000±ß¡£
¡ÒÉ´²ßÅ¹¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¤Ï¾¦ÉÊ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ°Â¤¯¤¹¤ë¡Ó¡§Å¹Æâ¤Ç¤Î¹ØÆþÂå¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃó¼ÖÎÁ¶â¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÉ´²ßÅ¹¤Ï¾¦ÉÊ·ô¹ØÆþ¤Ç³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¡£¾¦ÉÊ·ô¤Ï¤Ä¤®¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç»È¤¦¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý2,000±ß¡£
¡Ò·î2²ó¤Î²ÈÂ²¤Ç¤Î³°¿©¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Î³°¿©¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç³Ê°Â¤Ë¡Ó¡§1¿Í1,000±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¤ªÅ¹¤ò¤Í¤é¤¨¤Ð²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤³¤ÎÀáÌó¤Ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý8,000±ß¡£
¡Ú4¡ÛºÊ¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÈñÍÑ¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀáÌó
¡Ò¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ï½é²óÍøÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈ¾³Û¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÇÀáÌó¡Ó¡§½é¤á¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¤µ¤¬¤·¤ÆÍøÍÑ¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý4,000±ß¡£
¡Ò²½¾ÑÉÊ¤Ï²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÄìÃÍ¤Ç¹ØÆþ¡Ó¡§²Á³Ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ê¤É¤ÎÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ°ÂÃÍ¤Î¹ØÆþÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¡Ý1,500±ß¡£
¡Ò°áÎÁÉÊ¤Î¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÏÌµ¾ò·ï¤ÇÊÖÉÊÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Î¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ó¡§¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¤Î°áÎÁÉÊ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤¬¤Á¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÊÖÉÊÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Î¥µ¥¤¥È¤òÁª¤Ö¤È¥à¥À¤¬¤Ê¤¤¡£ÀáÌó¶â³Û¤ÎÌÜ°Â-700±ß¡£
·î3Ëü180±ß¤ÎÀáÌó¤ËÀ®¸ù¡ª
ÀáÌó¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¡£¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢·î3Ëü±ßÀáÌó¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª